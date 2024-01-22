Перепічка – одна з кулінарних візитівок Києва. Такий собі снек, подібний до сосиски у тісті.
Найпростішим рецептом приготування перепічки – без заварювання та яєць – поділився суддя кулінарного шоу МастерШеф Володимир Ярославський.
Інгрідієнти:
- тепла вода – 350 г
- цукор – 35-40 г
- сухі дріжджі – 8-10 г
- борошно – 520-540 г
- сіль – 10 г
- олія для фритюра
- сосиски – 10 шт
Приготування:
У теплій воді (не вище 38 градусів) розчиняємо цукор і дріжджі. Сухим дріжджам дайте постояти 15-17 хвилин, щоб впевнитись у тому, що вони активні.
Додаємо просіяне борошно та сіль, замішуємо тісто. Воно має бути м‘якеньким і трішечки прилипати до рук.
Залишаємо тісто в теплому місці на годину, щоб воно піднялося. Обминаємо його та формуємо 10 шматочків по 90 грамів.
Робимо зі шматочків тіста прямокутники.
Сосиски дістаємо зазвдалегідь – вонипо винні бути кімнатної температури.
Загортаємо сосиски в тісто та добре зводимо краї, як на вареники. Відставляємо уже сформовані перепічки у тепле місце, щоб вони підійшли.
Доводимо олію до 180 градусів. Якщо не маєте термометра, киньте в олію шматочок тіста і перевірте, як він буде смажитися.
Обережно кладемо сиру перепічку в олію. Обсмажуємо орієнтовно по 1 хвилині з кожного боку до красивого рум’яного кольору. Виймаємо перепічку на паперовий рушничок, який вбере зайвий жир.
Корисні поради від Ярославського:
- Не робіть тісто занадто рідким – таке тісто прилипає до поверхні та вбирає багато жиру під час смаження.
- Дуже густе тісто не буде пухким і соковитим.
- Обов’язково дайте тісту добре підійти перед смаженням.
- Температура на вашій кухні має бути 25 градусів і вище, не повинно бути протягів. Вам може стати в пригоді духовка зі склянкою окропу.