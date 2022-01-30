Творожная запеканка – один из вариантов не только хорошего завтрака, но и вкусного десерта.

Пошаговым рецептом нежной запеканки поделился украинский шеф-повар, судья МастерШеф Владимир Ярославский.

Он уверяет, запеканка по этому рецепту напоминает чизкейк, так как получается сочная и однородная по текстуре.

Ингридиенты:⠀

кисломолочный творог 9 или 15% – 500 г

сахар – 100 г

ванильный сахар – 10 г

манная крупа – 40 г

молоко – 275 г

сливки 30% – 150 г

яйца — 2 шт

изюм — 125 г

Творожная запеканка — приготовление⠀

Смешиваем венчиком в однородную смесь творог, сахар, ванильный сахар, манку, молоко, сливки и яйца. Оставляем постоять до часа, чтобы манка полностью набухла.

Тщательно взбиваем погружным блендером массу до глянцевого состояния, как йогурт.

Если масса получилась редкая (как тесто на блины или оладьи), не волнуйтесь, это хорошо. Творог может быть суховат, тогда можно добавить еще немного молока – 25 г.

Изюм перебираем и отдельно бланшируем кипятком, а затем оставляем на 5 минут в горячей воде, чтобы он набух.

Во взбитую смесь всыпаем изюм и перемешиваем.

Для запекания можно использовать форму для торта, застелив ее пергаментом. Ставим смесь в духовой шкаф при температуре 180-200°C примерно 35-45 минут, пока запеканка не поднимется.

Аккуратно достаем нашу запеканку из духового шкафа. Охлаждаем и только потом вынимаем из формы.