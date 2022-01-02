Кутья — одно из главных блюд на рождественском столе. Традиционно, миллионы украинцев начинают свою трапезу именно с кутьи в канун Рождества, добавляя в нее мед и орехи.

Существует огромное количество способов приготовления этого постного блюда, и шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом кутьи из перловки.

— Я же люблю готовить кутью из ячменной крупы или попросту перловки. Причем я не люблю ее отваривать – ведь так никогда не угадаешь нужную степень готовности, я попросту замачиваю ее в воде, — рассказал Евгений, как приготовить кутью из перловки.

Ингредиенты:

Перловая крупа — 250-300 г;

Сушеная клюква — 50 г;

Лимонный сок (половины лимона) — 0,5 шт.;

Мак — 50 г;

Изюм — 30 г;

Грецкие орехи — 50 г;

Мед — столовая ложка.

Приготовление:

Промыть перловую кутью и замочить в холодной воде на ночь при комнатной температуре. Запарить мак кипятком, а затем подождать 30 минут. За это время он набухнет — его нужно процедить через сито и протереть в ступе. Закинуть все ингредиенты в одну миску, а затем тщательно перемешать. Залить медом и лимонным соком. Перед подачей лучше дать кутье настояться минимум 30 минут.

Помимо рецепта кутьи из перловки, шеф-повар Клопотенко уже делился рецептом холодца из индейки — отличное блюдо и украшение новогоднего стола. Приготовить заливное достаточно просто, если под рукой есть нужные ингредиенты.