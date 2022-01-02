Кутья — одно из главных блюд на рождественском столе. Традиционно, миллионы украинцев начинают свою трапезу именно с кутьи в канун Рождества, добавляя в нее мед и орехи.
Существует огромное количество способов приготовления этого постного блюда, и шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом кутьи из перловки.
— Я же люблю готовить кутью из ячменной крупы или попросту перловки. Причем я не люблю ее отваривать – ведь так никогда не угадаешь нужную степень готовности, я попросту замачиваю ее в воде, — рассказал Евгений, как приготовить кутью из перловки.
Ингредиенты:
- Перловая крупа — 250-300 г;
- Сушеная клюква — 50 г;
- Лимонный сок (половины лимона) — 0,5 шт.;
- Мак — 50 г;
- Изюм — 30 г;
- Грецкие орехи — 50 г;
- Мед — столовая ложка.
Приготовление:
- Промыть перловую кутью и замочить в холодной воде на ночь при комнатной температуре.
- Запарить мак кипятком, а затем подождать 30 минут. За это время он набухнет — его нужно процедить через сито и протереть в ступе.
- Закинуть все ингредиенты в одну миску, а затем тщательно перемешать. Залить медом и лимонным соком. Перед подачей лучше дать кутье настояться минимум 30 минут.
Помимо рецепта кутьи из перловки, шеф-повар Клопотенко уже делился рецептом холодца из индейки — отличное блюдо и украшение новогоднего стола. Приготовить заливное достаточно просто, если под рукой есть нужные ингредиенты.