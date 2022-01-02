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Кутья из перловки с клюквой: простой рецепт рождественского блюда

2 января 2022, 16:13
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Кутья

Кутья — одно из главных блюд на рождественском столе. Традиционно, миллионы украинцев начинают свою трапезу именно с кутьи в канун Рождества, добавляя в нее мед и орехи. 

Существует огромное количество способов приготовления этого постного блюда, и шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом кутьи из перловки.

— Я же люблю готовить кутью из ячменной крупы или попросту перловки. Причем я не люблю ее отваривать – ведь так никогда не угадаешь нужную степень готовности, я попросту замачиваю ее в воде, — рассказал Евгений, как приготовить кутью из перловки.

Ингредиенты:

  • Перловая крупа — 250-300 г;
  • Сушеная клюква — 50 г;
  • Лимонный сок (половины лимона) — 0,5 шт.;
  • Мак — 50 г;
  • Изюм — 30 г;
  • Грецкие орехи — 50 г;
  • Мед — столовая ложка.

Приготовление:

  1. Промыть перловую кутью и замочить в холодной воде на ночь при комнатной температуре.
  2. Запарить мак кипятком, а затем подождать 30 минут. За это время он набухнет — его нужно процедить через сито и протереть в ступе. 
  3. Закинуть все ингредиенты в одну миску, а затем тщательно перемешать. Залить медом и лимонным соком. Перед подачей лучше дать кутье настояться минимум 30 минут.

Помимо рецепта кутьи из перловки, шеф-повар Клопотенко уже делился рецептом холодца из индейки — отличное блюдо и украшение новогоднего стола. Приготовить заливное достаточно просто, если под рукой есть нужные ингредиенты.

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Теги
Кулінарні рецепти , Різдво , Рецепт
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