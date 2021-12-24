Традиционная кутья, которую подают на Сочельник и Рождество, готовится из пшеницы или ячменя. Но украинская кухня не стоит на месте – в традиционные блюда теперь входят не совсем привычные для нас ингредиенты, например, булгур.

Шеф Адской кухни и эксперт реалити На ножах Алекс Якутов эксклюзивно для Фактов ICTV поделился рецептом кутьи из булгура. Он уверяет, что традиционное блюдо заиграет новыми красками.

Ингредиенты:

Булгур – 250 г

Мак – 125 г

Сушеная груша – 100 г

Фундук – 100 г

Сахар – по вкусу

Соль, перец – по вкусу

Свежевыжатый гранатовый сок – 0,5 литра

Сушенная клюква – 50 г

Изюм светлый – 50 г

Изюм темный – 50 г

Мед – 2 ст. л.

Финики – 30 г

Приготовление:

Булгур хорошо промываем и заливаем на ночь водой. Мак также замачиваем и настаиваем. Его не нужно ни перетирать, ни добавлять к нему сахар. Варим основу для кутьи – узвар. На литр воды я беру три горсти груши. Сначала сушку замачиваю, чтобы она разбухла. Потом вывариваю. В узвар добавляю совсем немного сахара. Оставляем остужаться. В холодный узвар вливаем пол-литра свежевыжатого гранатового сока. На этом грушево-гранатовом узваре будем варить кутью. Тогда она выйдет с нотками крымской кухни. Булгур варим до готовности, процеживаем и остужаем. Главное – не переварить! Остывшую крупу соединяем с маком. Пропорции зависят от размера булгура. Если он мелкий, то мак к крупе идет в соотношении 1 к 2. В это время отправляем фундук в духовку, чтобы он хорошо прожарился, до коричневого цвета. Темный и светлый изюм замачиваем в воде на 15-20 минут. Отжимаем и отправляем в кутью. После этого добавляем мелконарезанную сушеную клюкву. По возможности добавляем финики, они придадут блюду яркий вкус. Я обычно их перетираю в ступке вместе с медом. Пропорции тоже зависят от количества каши, например, на полкилограмма булгура идет горсть фиников. Все перетираем и отправляем в кашу. Заливаем кутью узваром. Добавляем теплый порубленный фундук и зерна граната. Готово, можно подавать на стол.

Также Алекс Якутов советует на Рождество, когда можно есть мясо, подать кутью с куриной печенью. По словам шеф-повара, получится очень вкусная закуска.

— Для этого вырежьте из печени прожилки желчи, замочите ее на ночь в молоке и воде. На полкило субпродукта идет пол-литра воды и столько же молока. Хорошенько ее просушите, посолите, поперчите и бросайте по чуть-чуть на раскаленную сковородку, чтобы жарилась, а не варилась. Потому что большое количество печени выдаст влагу, и она начнет тушиться. Когда печень прижарится с обеих сторон, снимите ее. Внутри она будет слегка розовой. а значит, сочной. Когда разогреете кутью, выложите ее на тарелку, сверху положите печень, посыпьте гранатом и фундуком, — поделился Якутов.