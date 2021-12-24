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Как приготовить кутью из булгура: рецепт на Рождество от Алекса Якутова

24 декабря 2021, 14:14
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
кутя
Источник: Depositphotos

Традиционная кутья, которую подают на Сочельник и Рождество, готовится из пшеницы или ячменя. Но украинская кухня не стоит на месте – в традиционные блюда теперь входят не совсем привычные для нас ингредиенты, например, булгур.

Шеф Адской кухни и эксперт реалити На ножах Алекс Якутов эксклюзивно для Фактов ICTV поделился рецептом кутьи из булгура. Он уверяет, что традиционное блюдо заиграет новыми красками.

Ингредиенты:

  • Булгур – 250 г
  • Мак – 125 г
  • Сушеная груша – 100 г
  • Фундук – 100 г
  • Сахар – по вкусу
  • Соль, перец – по вкусу
  • Свежевыжатый гранатовый сок – 0,5 литра
  • Сушенная клюква – 50 г
  • Изюм светлый – 50 г
  • Изюм темный – 50 г
  • Мед – 2 ст. л.
  • Финики – 30 г

Приготовление:

  1. Булгур хорошо промываем и заливаем на ночь водой.
  2. Мак также замачиваем и настаиваем. Его не нужно ни перетирать, ни добавлять к нему сахар.
  3. Варим основу для кутьи – узвар. На литр воды я беру три горсти груши. Сначала сушку замачиваю, чтобы она разбухла. Потом вывариваю. В узвар добавляю совсем немного сахара. Оставляем остужаться.
  4. В холодный узвар вливаем пол-литра свежевыжатого гранатового сока. На этом грушево-гранатовом узваре будем варить кутью. Тогда она выйдет с нотками крымской кухни.
  5. Булгур варим до готовности, процеживаем и остужаем. Главное – не переварить! Остывшую крупу соединяем с маком. Пропорции зависят от размера булгура. Если он мелкий, то мак к крупе идет в соотношении 1 к 2.
  6. В это время отправляем фундук в духовку, чтобы он хорошо прожарился, до коричневого цвета.
  7. Темный и светлый изюм замачиваем в воде на 15-20 минут. Отжимаем и отправляем в кутью.
  8. После этого добавляем мелконарезанную сушеную клюкву.
  9. По возможности добавляем финики, они придадут блюду яркий вкус. Я обычно их перетираю в ступке вместе с медом. Пропорции тоже зависят от количества каши, например, на полкилограмма булгура идет горсть фиников. Все перетираем и отправляем в кашу.
  10. Заливаем кутью узваром. Добавляем теплый порубленный фундук и зерна граната. Готово, можно подавать на стол.

Также Алекс Якутов советует на Рождество, когда можно есть мясо, подать кутью с куриной печенью. По словам шеф-повара, получится очень вкусная закуска.

— Для этого вырежьте из печени прожилки желчи, замочите ее на ночь в молоке и воде. На полкило субпродукта идет пол-литра воды и столько же молока. Хорошенько ее просушите, посолите, поперчите и бросайте по чуть-чуть на раскаленную сковородку, чтобы жарилась, а не варилась. Потому что большое количество печени выдаст влагу, и она начнет тушиться. Когда печень прижарится с обеих сторон, снимите ее. Внутри она будет слегка розовой. а значит, сочной. Когда разогреете кутью, выложите ее на тарелку, сверху положите печень, посыпьте гранатом и фундуком, — поделился Якутов.

Алекс Якутов

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Кулінарні рецепти , Рецепт
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