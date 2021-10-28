Ведущая реалити Ревизоры на пороге на Новом канале Анна Жижа поделилась вкусным и полезным рецептом тыквенной каши с пшеном.

Вырезая тыквенные головы на Хэллоуин, не нужно выбрасывать мякоть, поскольку она может стать основой вкусного и питательного блюда.

Ингредиенты:

Тыква очищенная – 500 г.

Пшено – 100 г.

Молоко – 400 мл.

Сливочное масло – 50 г.

Щепотка соли.

Мед, корица, сушеные тыквенные семечки – по вкусу.

Приготовление:

Очистите тыкву от семян. Нарежьте мелкими кусочками. Тщательно промойте пшено. Залейте тыкву молоком, добавьте щепотку соли и варите 30 минут. Добавьте пшено и сахар. Убавьте огонь и варите еще 30 минут. Добавьте сливочное масло. Через 10 минут выключите кашу. Подавайте с медом, корицей и сушеными семечками тыквы.

Если из мякоти тыквы вы приготовите вкусную кашу, то остальную часть овоща можно использовать для праздника Хэллоуина. Из тыквы можно сделать фонарик, который станет незаменимым атрибутом Дня всех святых.

Для этого вам понадобится плод средних размеров без видимых повреждений, нож и ложка. Также нужно заранее найти несколько свечей, зажигалки и спички. Для вашего удобства Факты ICTV подготовили пошаговую инструкцию как вырезать тыкву на Хэллоуин.