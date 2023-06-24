Каждый может столкнуться с такой проблемой, как желтые пятна на матрасе от взрослого человека, ребенка или животного. Вывести их нелегко, но возможно, если воспользоваться небольшими хитростями. Как почистить матрас от запаха и пятен мочи — читайте в материале Фактов ICTV.

Как очистить матрас от запаха и пятен мочи

Лучшим решением, если у вас есть дети или животные, будет купить влагоотталкивающий наматрасник. Его легко можно отстирать от любых загрязнений. Если же его нет, а конфуз уже произошел, то для начала необходимо разобраться с тем, насколько большое пятно, как глубоко проникло в ткань и как это давно произошло.

Если пятна и запах мочи на матрасе только появились, воспользуйтесь нижеперечисленными методами чистки. И помните, что проще всего справиться со свежим загрязнением.

Как только неприятная ситуация произошла, стоит сразу снять чехол с матраса и положить его в стиральную машинку. Далее возьмите сухую салфетку или полотенце и промокните пятно. Но здесь важно не давить на “неприятность”, чтобы не усугубить проблему.

Далее, если у вас есть специальные пятновыводители, воспользуйтесь ими. Они лучше всего смогут нейтрализовать запах и цвет загрязнения, ведь над их сбалансированным составом уже поработали профессионалы.

Но если их нет, очистить матрас от запаха и мочи можно и с помощью подручных средств. И неважно, кто является причиной загрязнения — животное, ребенок или взрослый человек. Здесь подойдет 9% уксус, который уберет прежде всего неприятный аромат. Его нужно разбавить с обычной водой в соотношении 1:3. Далее необходимо нанести средство с помощью пульверизатора на поверхность матраса.

Вместо распылителя можно взять обычную губку, промокнуть ее и сразу же насухо вытереть бумажными полотенцами.

Также можно обработать свежее пятно с помощью салфеток и спиртового раствора, распыляя его по поверхности матраса. Или же нанести на пятно смесь йодированной соли и лимонного сока (1:1), а через час-два удалить его влажной губкой.

После одной из этих процедур возьмите соду – она поможет избавиться от остатков мочи на матрасе. Насыпьте ее на пятно и оставьте на 15 минут. Далее слой соды стоит опрыскать специально приготовленной смесью. Смешайте 100 мл перекиси водорода, половину чайной ложки жидкого мыла и 100 мл воды. У вас получится густая и стойкая пена, которую нужно оставить еще на два часа. Такой способ поможет обесцветить пятно мочи на матрасе.

После этого промокните место загрязнения сухими салфетками и тщательно пропылесосьте. Далее отправляем матрас выветриваться минимум на 10 часов, до его полного высыхания.

Но сложнее всего с застарелыми пятнами мочи на матрасе. Их практически невозможно вывести. Здесь лучше всего воспользоваться услугами химчистки. Но можно также пытаться сделать это подручными средствами

Лимонная кислота

Чтобы избавить матрас от запаха и пятен мочи, разведите чайную ложку лимонной кислоты в стакане проточной воды и нанесите полученную смесь на место загрязнения. Через два часа промокните пятно сухими салфетками и пропылесосьте его. Лимонная кислота разъест и обесцветит пятно.

Соль и лимонный сок

Приготовьте смесь из соли и лимонного сока в пропорции 1:1, насыпьте ее на пятно и оставьте на час. После этого протрите это место влажной губкой.

Перекись водорода+жидкое мыло+сода

Смешайте 100 мл перекиси водорода (3%), 2 столовые ложки пищевой соды и 2-3 капли жидкого мыла. Все это поместите в пульверизатор и распылите на пятно от мочи. Через 5 минут снимите остатки влажной тряпкой и промокните сухим полотенцем.

Пятновыводитель hand made

Возьмите одну столовую ложку воды, столько же 9% уксуса и смешайте с одной чайной ложкой стирального порошка. Полученную кашицу нанесите на пятно на какое-то время, после чего протрите влажной губкой. Не забудьте промокнуть пятно сухой салфеткой или полотенцем.

Что не стоит делать при чистке матраса

Очищая матрас от запаха и пятен мочи, не стоит “заливать” место загрязнения моющими средствами, активно надавливать и затирать. Дело в том, что так влага проникнет еще глубже и может стать причиной появления грибка в натуральных материалах и ржавчины в пружинном блоке.

Не лучшим решением будет воспользоваться агрессивными смесями, например, с хлоркой, а также кипятить чехол.