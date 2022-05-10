Если гладить одежду при неправильной температуре или заливать в утюг некачественную воду, на подошве может появиться накипь и пригар. Как почистить утюг в домашних условиях — простые способы собрали в материале.

Прежде всего, обратите внимание на покрытие подошвы утюга: для керамической или тефлоновой нельзя использовать абразивы, они могут испортить технику. Будьте внимательны — разные способы предназначены для удаления загрязнений с горячего или холодного утюга.

Как почистить утюг от пригара

Проще всего почистить утюг солью. Насыпьте ее на лист бумаги и водите горячим утюгом, пока не сойдет чернота.

Также почистить утюг можно с помощью перекиси водорода, она точно найдется в любой домашней аптечке. Смочите ватный тампон в растворе, а затем тщательно оттирайте темные пятна от холодной подошвы утюга.

Еще один доступный вариант — смочить ватный тампон в уксусе, а затем протереть им холодный утюг. Если пригар сильный, смешайте уксус с нашатырным спиртом (1:1).

В крайнем случае обильно смочите ткань раствором и накройте утюг на несколько часов. Когда налет смягчится, аккуратно удалите его губкой.

Ну и не стоит забывать про специальный карандаш для чистки, который можно купить в магазине. Нагрейте утюг, а затем нанесите на загрязнение карандаш — он начнет плавиться и снимет пригар. Остатки средства аккуратно уберите сухой мягкой тканью. Будьте осторожны — расплавленый карандаш может обжечь руки.

Как почистить утюг от накипи

Удалить накипь с утюга можно с помощью лимонной кислоты. Растворите столовую ложку порошка в теплой воде и залейте в резервуар. Теперь нагрейте утюг до максимальной температуры, встряхните и выпустите пар. Накипь будет выходить вместе с паром, поэтому лучше чистить утюг над раковиной. После процедуры аккуратно протрите утюг от остатков грязи.

Вместо лимонной кислоты можно использовать газированную минеральную воду. Влейте ее в резервуар для воды, нагрейте утюг и выпустите пар.

Ну и не забывайте, что у каждого утюга есть функция самоочистки. Прочтите инструкцию и пошагово повторите все необходимые действия.