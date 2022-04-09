Прежде чем старательно вымывать места, где кот ходит в туалет, необходимо разобраться почему он не хочет ходить в лоток. Иначе, все ваши старания не будут оправданы. Попробуйте поменять наполнитель для лотка или поменять сам лоток на более глубокий и большой, или же наоборот меньше. И стоит проконсультироваться с ветеринаром, возможно у вашего котика есть проблемы со здоровьем.

Какие средства помогут вывести запах мочи кота

Раствор марганцовки. Он борется не только с запахом, но и дезинфицирует поверхность. Самое главное, когда будете готовить раствор, смотрите, чтобы в воде не оставалось кристаллов, которые могут покрасить поверхность, особенно если будете чистить поверхности из тканей.

Раствор уксуса. Готовить его необходимо из расчета один к трем. Раствором обратабываете поверхность, даете ему высохнуть, после чего, засыпьте его содой, чтобы убрать запах уксуса. Такой раствор подойдет для обработки ковров или диванов, а также пола, матраса.

Сода. Ее достаточно рассыпать на свежее пятно. Для обработки старых пятен сверху на соду налейте раствор перекиси водорода 3%. Оставьте средство на 8-12 часов, затем уберите мокрой тряпкой. Содой можно чистить диван, мягкую мебель и матрас.

Водка. Ею можно обработать абсолютно все поверхности и запах алкоголя быстро выветривается. Но есть момент, обработка водкой подходит для свежих пятен.

После того как вы проведете чистку места, куда ваш кот ходит в туалет, не допустите чтобы он снова ходит в тоже место.

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