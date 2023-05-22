Насекомые в доме — неприятный сюрприз, который может появиться в любое время года. Летом и весной распространенной проблемой являются мухи, которые переносят серьезные заболевания. В частности, туберкулез, холеру, сибирскую язву и тому подобное. Также эти вредители откладывают свои яйца в пище, а это может вызвать тяжелое отравление.

Поэтому, если вы нашли в своем доме насекомое, стоит сразу избавиться от него. Факты ICTV рассказывают, как сделать средство от мух в домашних условиях.

Средство от мух в домашних условиях

Водка

Избавиться от мух поможет обычная водка. Для этого налейте жидкость в распылитель для цветов и обрызгайте помещение.

Эфирные масла

Отличным средством от мух будут эфирные масла мяты, лаванды, гвоздики и эвкалипта. Смажьте ими все отверстия дверей и окон. Их действие будет эффективнее, если использовать специальную аромалампу.

Лимон с гвоздикой

Воткните гвоздику в разрезанный лимон и оставьте в помещении. Сам по себе цветок имеет выраженный аромат, поэтому можно еще насыпать небольшое количество лепестков в емкость.

Лавровый лист

Разложите в доме лавровый лист. Он поможет избавиться от насекомых благодаря своему аромату.

Ловушка из сладкого

В домашних условиях можно сделать “сладкую ловушку”. Для этого налейте в пустую банку воду, добавьте мед, сахар или варенье. Оставьте в доме на несколько дней.