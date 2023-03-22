Не секрет, что вода из крана в доме или квартире непригодна для питья без обработки. В некоторых случаях пить ее даже опасно для жизни. Однако, существует много способов очистки воды, чтобы организм получал только полезные элементы.

Как очистить воду в домашних условиях — далее в материале.

Активированный уголь — верный помощник в этом деле. Он отлично абсорбирует запах и обеззараживает от микроорганизмов и различных примесей.

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Еще один просто способ — это банальное отстаивание. За 12 часов полностью испарится хлор и другие примеси. Ее нужно периодически взбалтывать, но не перед употреблением — тяжелые металлы падают на дно.

Один из самых популярных вариантов — это кипячение. Вода становится мягче и пригодной для питья. Правда, она также считается “мертвой” и может нести вред организму. Но это лучше, чем грязная вода.

Как и с нагревом, очищение происходит и во время охлаждения. Ее нужно отстоять, а затем уже забрасывать в морозилку. Через час после начала охлаждения вода начнет замерзать — оставьте только “льдину”, а остальное вылейте в другую тару. Именно вторую тару и ставьте в морозилку, и спустя время вылейте из нее незамерзшую воду — остальное можно спокойно пить.

Если нет времени или желания заниматься 0чищением воды — можно использовать лайфхаки от туристов. К примеру, таблетки для обеззараживания воды. Правда, вкус будет специфическим, так как они работают на основе хлора.

Воду нужно не только фильтровать, но и регулярно пить. Организм будет работать правильно, но для этого нужно употреблять жидкость на постоянной основе. Топ приложений, которые напоминают пить воду, можно посмотреть на Фактах ICTV.