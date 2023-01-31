Сейчас бойлер есть во многих домах. Этот теплообменный аппарат предназначен для подогрева воды в системах теплоснабжения и горячего водоснабжения. Бойлер может быть встроен в котел или же стоять отдельно.

Если во время использования горячей воды вы чувствуете вонь, вероятно, с бойлером какие-то проблемы. Почему вода из бойлера воняет — узнавали Факты ICTV.

Причин неприятного запаха может быть множество: химическая реакция между внутренними стенками бака и водой, слабый нагрев воды, высокое содержание сероводорода и тому подобное. Поэтому сегодня мы рассмотрим самые распространенные проблемы, которые могут приводить к появлению вони.

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Высокое содержание сероводорода

Это одна из самых распространенных проблем с бойлерами. Особенно запах сероводорода появляется у тех, кто использует бойлер дополнительно к системе центрального водоснабжения.

Вонь появляется из-за застоя воды в резервуаре бойлера. Если вы редко используете горячую воду, в бойлере появляются и активно размножаются микроорганизмы.

Некоторые микробы могут выдерживать высокие температуры (до +60 °C), поэтому избавиться от них сложно. Чтобы решить проблему, следует периодически прогревать бойлер до максимальной температуры.

Если нагрев воды не помог, используйте специальные химические составы, которые можно приобрести в любом специализированном магазине.

Проблемы с анодом

Почти в каждой модели бойлеров есть магниевый анод. Он предназначен для защиты внутренней поверхности резервуара, сварных швов и других элементов, контактирующих с водой, от коррозии.

Через определенное время эксплуатации бойлера анод стареет. Поэтому специалисты советуют раз в год проверять их и заменять на новые.

Несвоевременная замена приводит к тому, что резервуар покрывается ржавчиной, соответственно, появляется неприятный стойкий запах. Когда вы пользуетесь бойлером, эта вонь выходит вместе с водой.

Чтобы справиться с проблемой, стоит выполнить промывку и заменить анод.

Трубы

Они тоже могут быть источником неприятного запаха. Со временем на внутренних стенах водопроводных труб появляются отложения, скапливаются и размножаются микроорганизмы, которые могут стать причиной зловония.

Кстати, эта проблема часто встречается в частных домах, когда водоснабжение идет от колодца или скважины.

Чтобы исключить этот вариант, стоит провести эксперимент:

наберите в обычную бутылку немного воды;

плотно закройте ее и дайте постоять несколько часов;

если от воды в бутылке начал исходить неприятный запах, значит, проблема не в бойлере, а в трубах.

Чтобы избавиться от вони, стоит провести полную очистку и промывку труб. Выполнить процедуру самостоятельно довольно проблематично, поэтому лучше обратитесь за помощью к специалистам!

Плохая вода

Возможно, проблема не в бойлерах, а в качестве воды? Дело в том, что химический состав воды тоже может быть одной из причин появления неприятного запаха в бойлере.

Например, если в воде высокое содержание сульфата, то во время взаимодействия с магниевым анодом будет выделяться сероводород. А это уже станет причиной вони от воды.

В таком случае вам необходимо заменить магниевый анод на титановый, алюминиевый или изготовленный из цинка. Эти материалы не вступают в химическую реакцию с сульфатами, соответственно, сероводород не будет выделяться.

Перед заменой анода стоит проконсультироваться со специалистами, которые выяснят причину запаха и предложат варианты решения проблемы.

Как предотвратить появление неприятного запаха от воды из бойлера

Чтобы ваш водонагреватель прослужил дольше, а вода не воняла, соблюдайте несколько правил эксплуатации бойлера:

регулярно пользуйтесь бойлером — если вы не включаете прибор каждый день, стоит периодически нагревать и сливать воду;

установите температуру нагрева воды не менее чем +55 °C;

если почувствовали неприятный запах, сперва выясните источник проблемы;

раз в год самостоятельно промывайте бойлер или обращайтесь к специалистам;

используйте качественные фильтры.

Как самостоятельно избавиться от микробов и вони

Если самостоятельно вы не можете выявить причину неприятного запаха, предлагаем сперва избавиться от бактерий, поселившихся в вашем бойлере.

Для этого вам понадобится лишь белизна (200 мл на каждые 10 литров объема бойлера).

перекройте подачу холодной воды;

слейте всю воду из бойлера;

отсоедините шланг в месте соединения с водопроводом;

белизну залейте через шланг подачи;

подсоедините шланг к напорному трубопроводу;

заполните резервуар бойлера;

установите на термостате максимально высокую температуру;

нагрейте воду и слейте ее.

Такую процедуру стоит проводить дважды в год, чтобы в вашем бойлере не начали размножаться вредные бактерии.