Не секрет, що вода з крана в будинку або квартирі непридатна для пиття без обробки. У деяких випадках пити її навіть небезпечно для життя. Однак є багато способів очистити воду, щоб організм отримував тільки корисні елементи.

Як очистити воду в домашніх умовах – далі в матеріалі.

Активоване вугілля – вірний помічник у цій справі. Воно відмінно абсорбує запах і знезаражує від мікроорганізмів і різних домішок.

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Ще один просто спосіб – це банальне відстоювання. За 12 годин повністю випарується хлор та інші домішки. Її потрібно періодично збовтувати, але не перед вживанням – важкі метали падають на дно.

Один із найпопулярніших варіантів – це кип’ятіння. Вода стає м’якшою і придатною для пиття. Щоправда, вона також вважається “мертвою” і може завдати шкоди організму. Проте це краще, ніж брудна вода.

Як із нагріванням, очищення відбувається і під час охолодження. Її потрібно відстояти, а потім уже ставити в морозилку. Через годину після початку охолодження вода почне замерзати – залиште тільки “крижину”, а решту вилийте в іншу тару. Саме другу тару і ставте в морозилку, а через деякий час вилийте з неї незамерзлу воду – решту можна спокійно пити.

Якщо немає часу або бажання займатися 0чищенням води, можна використовувати лайфхаки від туристів. Приміром, таблетки для знезараження води. Щоправда, смак буде специфічним, бо вони працюють на основі хлору.

Воду потрібно не тільки фільтрувати, а й регулярно пити. Організм працюватиме правильно, але для цього потрібно вживати рідину на постійній основі. Топ додатків, які нагадують пити воду, можна подивитися на Фактах ICTV.