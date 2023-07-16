Комфортный и крепкий сон трудно представить без удобного матраса. Однако со временем использования он очень пачкается: на поверхности появляются пятна и неприятный запах.
Как почистить матрас от желтых пятен — узнавали Факты ICTV.
Поможет сода
Содовый порошок отлично справится даже с застарелыми желтыми пятнами на вашем матрасе.
- Смочите зубную щетку или губку для мытья посуды и тщательно протрите желтые пятна. При этом губка или щетка должны быть влажными, а не мокрыми.
- Насыпьте на загрязнение 2 ст. л соды и оставьте матрас, пока он полностью не высохнет.
В конце вам нужно только удалить остатки пищевой соды с помощью пылесоса, и все готово! Ваш матрас будет как новый.
Остатки порошка, которые не смог забрать пылесос, можно убрать тряпкой или щеткой.
Как удалить желтое пятно уксусом и пищевой содой
Вам понадобится пустая чистая бутылка, которую нужно заполнить 1 чайной ложкой жидкого мыла и 70-100 мл столового уксуса.
Теперь добавьте в бутылку немного теплой воды, всыпьте чайную ложку соды и тщательно перемешайте раствор.
С помощью пульверизатора нанесите готовый раствор на пятна и тщательно потрите щеткой. Когда неприятные желтые пятна исчезнут, протрите матрас чистой тряпкой.
Когда поверхность матраса высохнет, можно застилать постель.
С помощью нашатыря
Старые желтые пятна непонятного происхождения поможет вывести обычный нашатырь.
Вам нужно растворить 1 мл нашатыря в 100 мл воды и нанести раствор на пятно.
Оставьте матрас на 5-10 мин, а затем промокните пятно сухой салфеткой. Повторяйте процедуру пока следы не исчезнут.
Кстати, такой метод также поможет вывести следы кофе на матрасе.
Специальный раствор
Для этого способа вам понадобится:
- крахмал;
- перекись водорода;
- соль;
- вода.
Разведите все ингредиенты в равных дозах в небольшом количестве воды. Тщательно перемешайте смесь и нанесите на желтые пятна.
Оставьте смесь на 10-15 минут, а затем протрите пятна влажной тряпкой.