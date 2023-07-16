Комфортный и крепкий сон трудно представить без удобного матраса. Однако со временем использования он очень пачкается: на поверхности появляются пятна и неприятный запах.

Как почистить матрас от желтых пятен — узнавали Факты ICTV.

Поможет сода

Содовый порошок отлично справится даже с застарелыми желтыми пятнами на вашем матрасе.

Смочите зубную щетку или губку для мытья посуды и тщательно протрите желтые пятна. При этом губка или щетка должны быть влажными, а не мокрыми.

Насыпьте на загрязнение 2 ст. л соды и оставьте матрас, пока он полностью не высохнет.

В конце вам нужно только удалить остатки пищевой соды с помощью пылесоса, и все готово! Ваш матрас будет как новый.

Остатки порошка, которые не смог забрать пылесос, можно убрать тряпкой или щеткой.

Как удалить желтое пятно уксусом и пищевой содой

Вам понадобится пустая чистая бутылка, которую нужно заполнить 1 чайной ложкой жидкого мыла и 70-100 мл столового уксуса.

Теперь добавьте в бутылку немного теплой воды, всыпьте чайную ложку соды и тщательно перемешайте раствор.

С помощью пульверизатора нанесите готовый раствор на пятна и тщательно потрите щеткой. Когда неприятные желтые пятна исчезнут, протрите матрас чистой тряпкой.

Когда поверхность матраса высохнет, можно застилать постель.

С помощью нашатыря

Старые желтые пятна непонятного происхождения поможет вывести обычный нашатырь.

Вам нужно растворить 1 мл нашатыря в 100 мл воды и нанести раствор на пятно.

Оставьте матрас на 5-10 мин, а затем промокните пятно сухой салфеткой. Повторяйте процедуру пока следы не исчезнут.

Кстати, такой метод также поможет вывести следы кофе на матрасе.

Специальный раствор

Для этого способа вам понадобится:

крахмал;

перекись водорода;

соль;

вода.

Разведите все ингредиенты в равных дозах в небольшом количестве воды. Тщательно перемешайте смесь и нанесите на желтые пятна.

Оставьте смесь на 10-15 минут, а затем протрите пятна влажной тряпкой.