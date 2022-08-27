В Госспецсвязи разъяснили, можно ли через QR-код “подцепить” вирус на смартфон. С этой технологией нужно быть очень осторожным, особенно в нынешних реалиях.

Эксперты по безопасности заявляют, что в QR-коде может быть спрятан абсолютно любой контент — от ссылок на сайты, до документа, текста, картинки, координат и контактных данных. К примеру, на столах в кафе это могут быть реквизиты для оплаты за услуги или товара.

Как и любой контент в интернете нужно проверять — сканирование обычно происходит с помощью камеры смартфона, которая считывает информацию и выполняет заданную команду. QR-коды очень популярные, но так и доступные — сделать свой можно за несколько минут, и разместить в сети или наклейке.

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К примеру, в код можно спрятать на фишинговый сайт, который потом сможет украсть данные для входа в учетные записи соцсетей, или же получить доступ к банковским карточкам.

Эксперты из Cert-UA дали несколько советов, как не попасться на уловки злоумышленников:

сканируйте QR-коды только с проверенных источников;

если код ведет на сайт, удостоверьтесь в его безопасности перед переходом;

пользуйтесь антивирусами для проверки кода;

внимательно изучайте информацию во время платежей через код;

обращайте внимание на наклейки — они не должны быть наклеены друг на друга.

В сети нужно быть предельно осторожными — данные пользователей остаются желанными для хакеров. К примеру, совсем недавно украли 1900 номеров пользователей Signal. В таких случая рекомендуется регулярно менять пароль и проверять количество подключенных устройств к аккаунту.