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Выводит пятна от зеленки, крови и смолы: как стирать кислородным порошком в машинке

25 мая 2023, 10:56
Владислава Ткаченко редакторка ленты
Пральна машинка, прання
Источник: Depositphotos

Кислородный порошок-отбеливатель — эффективное и экологичное средство для стирки, которое отбеливает и выводит стойкие пятна с одежды, скатертей и различных тканей.

По отзывам пользователей, этот порошок способен справиться со следами зеленки, йода, крови, смолы, травы или масла.

Использовать кислородный порошок можно как для ручной, так и для механической стирки в стиральной машинке. Факты ICTV узнавали, как нужно стирать вещи кислородным порошком в стиральной машинке.

Как использовать кислородный порошок для стирки в машинке

Стирка с применением кислородного порошка почти не отличается от привычного процесса, главное — правильно рассчитать дозу средства:

  • Для цветных вещей и удаления пятен добавьте в основной отсек для стирального порошка 1 ст. л. кислородного порошка и включите машинку.
  • Если хотите постирать белые вещи с эффектом отбеливания – добавляйте 2 ст. л. кислородного порошка в основной отсек.

Если белая одежда нуждается в дополнительном замачивании, растворите кислородный порошок (1 ч. л.) в теплой воде (40°C), замочите вещи, оставьте их на 40-60 мин, сполосните под проточной водой и отправьте в стиральную машинку.

Также дозировка кислородного порошка зависит от стойкости пятен:

  • Чтобы избавиться от сильных загрязнений: 3-4 ложки средства добавляют в отсек для стирального порошка в машинке.
  • Чтобы вывести загрязнения: насыпьте кислородный порошок на загрязненный участок и залейте горячей водой (обращайте внимание на ткани, некоторые вещи не переживут такого выведения). Затем одежду оставляют на несколько часов, промывают под проточной водой и стирают в машинке.
  • Для ежедневной стирки в стиральной машине: 1-2 столовые ложки средства добавить к обычному стиральному порошку в основной отсек (или 3-4 столовые ложки кислородного порошка без основного моющего средства).

Для удаления пятен с детской одежды и дезинфекции пеленок предварительно замочите вещи в горячей воде вместе с 2-4 ст. л. кислородного порошка. Через несколько часов постирайте их в стиральной машинке.

Помните, что с цветной одеждой стоит быть очень осторожным. Перед стиркой с кислородным порошком убедитесь в стойкости краски.

Ручная стирка

  1. Растворите 1-2 ст. л. кислородного вместе с обычным стиральным порошком в горячей воде и замочите вещи на несколько часов.
  2. По истечению времени смойте средства под проточной водой и тщательно постирайте одежду.
  3. В конце можно отправить вещи в стиральную машинку.
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