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5 способов, которые помогут вывести клей от скотча с одежды

24 мая 2023, 18:50
Асоян Карина редактор ленты
як вивести клей від скотчу з одягу
Источник: Unsplash

Удалить остатки скотча с одежды сложно, но возможно. Для этого не нужны дополнительные химические средства, ведь сделать это можно с помощью подручных материалов.

Как вывести клей от скотча с одежды, рассказывают Факты ICTV.

Как вывести клей от скотча с одежды

Утюг

Приложите к остаткам скотча чистый лист бумаги. Горячим утюгом погладьте его несколько раз. После этого нужно постирать одежду с кондиционером.

Спирт или ацетон

Очистить ткани от клея можно спиртом или же ацетоном.

Для этого нужно смочить ватный диск в спиртовом растворе и протереть пятна. Такой способ подойдет для цветной одежды с принтом и тонких материалов. Однако ни в коем случае не используйте его для льняных и натуральных тканей.

Мыльный раствор

Одежду необходимо замочить в мыльном растворе или в воде со стиральным порошком. Оставить на 1-2 часа. После этого тщательно постирать вручную следы от скотча.

Раствор из соды

Смешайте 2 ст. л. соды со стаканом горячей воды. Замочите одежду на 60 минут. После этого постирайте вручную, используя моющие средства.

Хозяйственное мыло

Свежие следы от скотча можно убрать с помощью хозяйственного мыла. Потрите им загрязненное место и оставьте на 15-20 минут. После этого постирайте одежду вручную и в стиральной машинке с кондиционером.

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