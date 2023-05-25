Кисневий порошок-відбілювач – ефективний та екологічний засіб для прання, який відбілює і виводить стійкі плями з одягу, скатертин і різних тканин.

За відгуками користувачів, цей порошок здатен впоратися зі слідами зеленки, йоду, крові, смоли, трави чи олії.

Використовувати кисневий порошок можна як для ручного, так і для механічного прання в пральній машинці. Факти ICTV дізнавалися, як потрібно прати речі кисневим порошком у пральній машинці.

Як використовувати кисневий порошок для прання в машинці

Прання із застосуванням кисневого порошку майже не відрізняється від звичного процесу, головне – правильно розрахувати дозу засобу:

Для кольорових речей та виведення плям додайте в основний відсік для прального порошку 1 ст.л. кисневого порошку та увімкніть машинку.

Якщо хочете випрати білі речі з ефектом відбілення – додавайте 2 ст.л. кисневого порошку в основний відсік.

Якщо білий одяг потребує додаткового замочування, розчиніть кисневий порошок (1 ч.л.) в теплій воді (40°C), замочіть речі, залиште їх на 40-60 хв, сполосніть під проточною водою та відправте у пральну машинку.

Також дозування кисневого порошку залежить від стійкості плям:

Щоб позбутися значних забруднень: 3-4 ложки засобу додають у відсік для прального порошку в машинці.

Щоб вивести забруднення: насипте кисневий порошок на забруднену ділянку та залийте гарячою водою (звертайте увагу на тканини, деякі речі не переживуть такого виведення). Потім одяг залишають на кілька годин, промивають під проточною водою та перуть у машинці.

Для щоденного прання в пральній машині: 1-2 столові ложки засобу додати до звичайного прального порошку в основний відсік (або 3-4 столові ложки кисневого порошку без основного мийного засобу).

Для видалення плям із дитячого одягу та дезінфекції пелюшок попередньо замочіть речі в гарячій воді разом з 2-4 ст.л. кисневого порошку. Через кілька годин виперіть їх у пральній машинці.

Пам’ятайте, що з кольоровим одягом варто бути дуже обережним. Перед пранням із кисневим порошком впевніться у стійкості фарби.

Ручне прання