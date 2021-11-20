Украинская певица Оля Полякова поделилась видеорецептом булочек для бургеров.
Не секрет, что артистка любит печь. Полякова регулярно демонстрирует свои кулинарные способности. Так, в Instagram-stories она детально рассказала и показала, как приготовить булочки для бургеров, об этом — далее в материале.
Ингредиенты:
- мука;
- дрожжи;
- молоко;
- сливочное масло;
- соль.
Артистка отметила, что не знает точной рецептуры, а ингредиенты всегда кладет на глаз.
Способ приготовления:
- Сперва готовим опару. Для этого в миску кладем пару ложек муки, чайную ложку дрожжей и молоко.
- Тщательно все перемешиваем. По консистенции должно напоминать густую сметану.
- Ставим опару в теплое место и даем ей настояться.
- Затем выливаем тесто в другую миску. Просеиваем в него еще муку, добавляем немного теплого молока, 100 грамм растопленного сливочного масла и щепотку соли.
- Тщательно перемешивает тесто и ставим в теплое место на 40 минут.
- Разделяем тесто на части и формируем булочки. Ставим в духовку, выпекаем при температуре 180 градусов.
Для того, чтобы булочки приобрели золотистый оттенок, перед тем как их отправить в духовку, можно смазать взбитым желтком. Также сверху их можно присыпать кунжутом.
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