Котлеты из индейки – отличный вариант на обед и ужин. Казалось бы, что готовить их очень легко, однако существует несколько секретов, которые помогут сделать блюдо невероятно сочным и нежным.

Рецепт нежных котлет из индейки опубликовал шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко.

Ингредиенты:

фарш из индейки – 500 г;

творог 9% – по вкусу;

яйца – 1 шт.;

кинза;

соль, перец;

сухари для панировки.

Способ приготовления:

Сначала следует смешать фарш, творог, кинзу, яйцо и специи.

Из полученной массы формируем шарики, которые затем нужно обвалять в сухарях.

Обжарьте котлеты с каждой стороны по несколько минут.

Обжаренные котлеты доведите до готовности в духовке. Запекайте 10 минут при температуре 170 градусов.

— Здесь все дело в кисломолочном твороге и кинзе. Они дают ощущение чего-нибудь высшего. Смысл творога в том, что он создает рыхлую структуру. Вот попробуйте. Только берите нежный. Сухой вам не нужен. Иначе это будет грусть и слезы. Как будто кусаешь тучки. Есть котлеты лучше либо с аджикой, либо просто с каким-нибудь томатным соусом, — отметил Евгений Клопотенко.