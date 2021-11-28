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Как будто кусаешь тучки: рецепт котлет из индейки от Клопотенко

28 ноября 2021, 08:00
Євгенія Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Как будто кусаешь тучки: рецепт котлет из индейки от Клопотенко

Котлеты из индейки – отличный вариант на обед и ужин. Казалось бы, что готовить их очень легко, однако существует несколько секретов, которые помогут сделать блюдо невероятно сочным и нежным.

Рецепт нежных котлет из индейки опубликовал шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко.

Ингредиенты:

  • фарш из индейки – 500 г;
  • творог 9% – по вкусу;
  • яйца – 1 шт.;
  • кинза;
  • соль, перец;
  • сухари для панировки.

Способ приготовления:

  • Сначала следует смешать фарш, творог, кинзу, яйцо и специи.
  • Из полученной массы формируем шарики, которые затем нужно обвалять в сухарях.
  • Обжарьте котлеты с каждой стороны по несколько минут.
  • Обжаренные котлеты доведите до готовности в духовке. Запекайте 10 минут при температуре 170 градусов.

— Здесь все дело в кисломолочном твороге и кинзе. Они дают ощущение чего-нибудь высшего. Смысл творога в том, что он создает рыхлую структуру. Вот попробуйте. Только берите нежный. Сухой вам не нужен. Иначе это будет грусть и слезы. Как будто кусаешь тучки. Есть котлеты лучше либо с аджикой, либо просто с каким-нибудь томатным соусом, — отметил Евгений Клопотенко.

Отзывы пользователей о рецепте котлет от Клопотенко:

  • Сегодня готовила – это вау. Никогда не думала, что такие простые продукты так сочетаются! Спасибо большое!
  • Я сегодня сделала эти котлеты, они просто божественны.
  • Господин Клопотенко, спасибо, это очень вкусно!
  • Женя, спасибо за этот рецепт! Только поужинали! Невероятная нежность и сочность.
  • Спасибо за рецепт. Дети сказали, что более вкусных котлет еще не ели.
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