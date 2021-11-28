Котлеты из индейки – отличный вариант на обед и ужин. Казалось бы, что готовить их очень легко, однако существует несколько секретов, которые помогут сделать блюдо невероятно сочным и нежным.
Рецепт нежных котлет из индейки опубликовал шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко.
Ингредиенты:
- фарш из индейки – 500 г;
- творог 9% – по вкусу;
- яйца – 1 шт.;
- кинза;
- соль, перец;
- сухари для панировки.
Способ приготовления:
- Сначала следует смешать фарш, творог, кинзу, яйцо и специи.
- Из полученной массы формируем шарики, которые затем нужно обвалять в сухарях.
- Обжарьте котлеты с каждой стороны по несколько минут.
- Обжаренные котлеты доведите до готовности в духовке. Запекайте 10 минут при температуре 170 градусов.
— Здесь все дело в кисломолочном твороге и кинзе. Они дают ощущение чего-нибудь высшего. Смысл творога в том, что он создает рыхлую структуру. Вот попробуйте. Только берите нежный. Сухой вам не нужен. Иначе это будет грусть и слезы. Как будто кусаешь тучки. Есть котлеты лучше либо с аджикой, либо просто с каким-нибудь томатным соусом, — отметил Евгений Клопотенко.
Отзывы пользователей о рецепте котлет от Клопотенко:
- Сегодня готовила – это вау. Никогда не думала, что такие простые продукты так сочетаются! Спасибо большое!
- Я сегодня сделала эти котлеты, они просто божественны.
- Господин Клопотенко, спасибо, это очень вкусно!
- Женя, спасибо за этот рецепт! Только поужинали! Невероятная нежность и сочность.
- Спасибо за рецепт. Дети сказали, что более вкусных котлет еще не ели.
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