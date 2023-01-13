Почему новые стиральные машины нельзя чистить лимонной кислотой и содой

Стиральная машинка — незаменимый бытовой прибор без которого не обходится ни одна хозяйка. Она способна быстро и качественно постирать любые загрязнения, не испортив одежду.

К сожалению, проточная вода не может похвастаться своей чистой, в ней содержатся примеси металлов и солей. Во время нагревания эти примеси образуют осадок, остающийся на деталях стиральной машинки.

Поэтому специалисты рекомендуют проводить чистку стиральной машинки раз в год. Проводят чистку мастера в специальных сервисных центрах.

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Однако в народе очень популярны домашние варианты чисток, где используется лимонная кислота, сода и другие компоненты.

Впрочем такая чистая запрещена для новых стиральных машинок, которые служат не более как год. Почему? Давай разбираться.

Почему запрещено чистить стиральную машинку с помощью лимонной кислоты и соды

Сперва нужно понять, зачем чистить стиральную машинку. Дело в том, что даже самая дорогая машинка неизбежно загрязняется за несколько лет. В барабане накапливаются остатки моющих средств, нитки из одежды и микробы.

Из-за жесткой воды на элементах машинки образуется накипь. Убрать грязь с труднодоступных мест и избавиться от неприятного запаха крайне трудно.

Кроме того, резиновые части машинки отсыревают, в них появляются плесневые и грибковые органы, становящиеся источником отталкивающего запаха.

Как результат, мы замечаем, что машинка медленно нагревает воду, тратится лишняя электрика, детали перегреваются, что влечет поломки в будущем.

Поэтому раз в год стоит проводить полный чек-АП своей машинки, чтобы она и предоставили исправно работала и не была источником бактерий или инфекций.

Самый популярный домашний способ чистки стиральной машинки — лимонная кислота и сода. Их высыпают в барабан и включают режим стирки с наибольшей продолжительностью и высокой температурой (более 60º).

Лимонная кислота способна проникнуть в самые сложные места машинки, убрать там грязь и неприятный запах.

Однако новую стиральную машинку просто не нужно чистить. Она и так новая, не имеет накипи, плесени и неприятного запаха.

Поскольку лимонная кислота действует на грязь и накипь, ей нечего будет делать в новой машинке. Это, в свою очередь, может испортить элементы машинки.

Даже, если машинка старая и грязная, рекомендуют добавлять небольшое количество кислоты, поскольку она негативно влияет на элементы стиральной машинки.

— Чем меньше грязи в барабане, тем меньше кислоты нужно сыпать.

Соответственно, на машинку, которая не успела испачкаться, кислота будет действовать очень негативно! Кроме того, кислота очень негативно влияет на бак стиральной машинки.

Бак стиралки — это важная деталь, без которой работа прибора невозможна. Он представляет собой емкость, в которую помещают барабан стиральной машины.

Обычно, баки изготавливают из:

нержавеющая сталь;

качественного пластика;

композитных материалов.

Баки из нержавеющей стали нормально переносят лимонную кислоту. А ось для машинки с баком, изготовленным из силумина (сплав алюминия и кремния), использование лимонной кислоты запрещено!

За одну такую чистку, лимонная кислота разрушает один миллиметр покрытия бака. Машинка будет еще работать непродолжительное время. Однако затем бак начнет трескаться, что повлечет поломку стиральной машинки!

Поэтому чистить новую машинку лимонной кислотой и содой просто запрещено. Старые же приборы советуют очищать раз в два года.