Осень уже в самом разгаре — совсем скоро наступят холода и летние фрукты и овощи не смогут появляться на столе слишком часто. Впрочем, есть выход — подготовиться к зиме заранее и заморозить все то, чего так не хватает в холодную пору. К примеру, для этого отлично подойдет шпинат — источник железа и богатое на витамины растение.

Как заморозить шпинат — далее в материале.

Как заморозить шпинат на зиму — советы

В первую очередь нам нужно подготовиться к заморозке — для этого нужен шпинат, пакеты и рабочая морозилка.

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Для начала нужно промыть шпинат под проточной водой, а затем высушить его бумажными полотенцами. Это нужно, чтобы листья не стали коричневыми после разморозки.

Чтобы удобнее было фасовать по пакетикам, нужно порезать растение на мелкие кусочки — так после разморозки его можно будет сразу добавить в любое блюдо.

Далее разложите листья по пакетам. Лучше всего это делать тонкими слоями. Так заморозка будет равномерной. Рекомендуется использовать герметичные пакеты — например, с замком зиплок, которые продаются во многих магазинах.

Как заморозить шпинат на зиму — способы

Можно замораживать шпинат в пакетиках или даже формах для льда.

Для варианта с пакетиками можно воспользоваться вакууматором, способным выжать воздух из пакета и “запечатать” все отверстия. Если нарезать шпинат большими кусками, то убрать влагу с помощью сухих полотенец будет проще.

Чтобы заморозить зелень в формах для льда, ее нужно резать очень мелко – тогда зимой можно будет бросать шпинатные кубики прямо в суп или любое другое горячее блюдо. Также можно воспользоваться блендером, затем поместить в формочку и немного залить водой.

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