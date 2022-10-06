Хлеб — продукт, который всегда есть в доме. Единственная проблема, он быстро черствеет и портится. Чтобы как можно дольше сохранить свежесть и мягкость хлеба, его нужно правильно сохранять.

Как хранить хлеб в холодильнике и стоит ли это делать — смотрите в материале Фактов ICTV.

Хранение хлеба в холодильнике

Такой вариант хранения довольно популярен. Дело в том, что в холодильнике хлеб может пролежать дольше, чем в хлебнице, при этом сохранив свои свойства. Но есть и минусы — хлеб будет всегда холодным и может впитать ароматы других продуктов.

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Чтобы это исправить, достаточно доставать хлеб из холодильника за 10-15 мин до приема пищи, или бросить несколько кусочков на сковородку.

В холодильнике хлеб хранится около 3 недель, а в морозилке — несколько месяцев. Но не стоит так долго держать хлеб, он потеряет свой вкус и станет сухим.

Кроме того, нельзя класть в холодильник хлеб со следами плесени. Она может перейти на другие продукты.

Как правильно хранить хлеб в холодильнике

Конечно, нельзя просто положить его на полку без упаковки — он быстро заплесневеет. Хлеб можно положить в:

Полиэтиленовый пакет — он должен быть новым, без дыр. Бумага — такая упаковка не пропускает запахов, что очень важно для хранения хлебобулочных изделий. Тканевый мешок — поддерживает оптимальную влажность, сохраняет продукт свежим и останавливает распространение плесени. Мешочек из ткани можно купить или сделать собственноручно, стирать его нужно несколько раз в месяц.

Хлеб стоит класть на нижнюю полочку. Если понимаете, что не справитесь с целой буханкой, положите ее в морозилку.

Не стоит класть продукт в дверцу холодильника, он быстро испортится из-за постоянных перепадов температуры.

Интересный лайфхак — положите в пакетик или мешочек с хлебом горсть соли, замотанную в марлю. Соль будет контролировать уровень влаги и сохранит изделие свежим.

Советы по хранению хлеба

Чтобы сдоба сохранила свой вкус и мягкость надолго, стоит придерживаться определенных правил: