Хлеб — продукт, который всегда есть в доме. Единственная проблема, он быстро черствеет и портится. Чтобы как можно дольше сохранить свежесть и мягкость хлеба, его нужно правильно сохранять.
Как хранить хлеб в холодильнике и стоит ли это делать — смотрите в материале Фактов ICTV.
Хранение хлеба в холодильнике
Такой вариант хранения довольно популярен. Дело в том, что в холодильнике хлеб может пролежать дольше, чем в хлебнице, при этом сохранив свои свойства. Но есть и минусы — хлеб будет всегда холодным и может впитать ароматы других продуктов.
Чтобы это исправить, достаточно доставать хлеб из холодильника за 10-15 мин до приема пищи, или бросить несколько кусочков на сковородку.
В холодильнике хлеб хранится около 3 недель, а в морозилке — несколько месяцев. Но не стоит так долго держать хлеб, он потеряет свой вкус и станет сухим.
Кроме того, нельзя класть в холодильник хлеб со следами плесени. Она может перейти на другие продукты.
Как правильно хранить хлеб в холодильнике
Конечно, нельзя просто положить его на полку без упаковки — он быстро заплесневеет. Хлеб можно положить в:
- Полиэтиленовый пакет — он должен быть новым, без дыр.
- Бумага — такая упаковка не пропускает запахов, что очень важно для хранения хлебобулочных изделий.
- Тканевый мешок — поддерживает оптимальную влажность, сохраняет продукт свежим и останавливает распространение плесени. Мешочек из ткани можно купить или сделать собственноручно, стирать его нужно несколько раз в месяц.
Хлеб стоит класть на нижнюю полочку. Если понимаете, что не справитесь с целой буханкой, положите ее в морозилку.
Не стоит класть продукт в дверцу холодильника, он быстро испортится из-за постоянных перепадов температуры.
Интересный лайфхак — положите в пакетик или мешочек с хлебом горсть соли, замотанную в марлю. Соль будет контролировать уровень влаги и сохранит изделие свежим.
Советы по хранению хлеба
Чтобы сдоба сохранила свой вкус и мягкость надолго, стоит придерживаться определенных правил:
- Свежий, теплый хлеб нельзя сразу паковать, он должен полностью остыть. Поэтому не собирайте его в пакет или мешочек, пока он теплый, иначе продукт быстро испортится.
- Чтобы хлеб долго не портился, положите рядом с ним кусочек яблока или сырого картофеля.
- Разные виды хлеба нужно хранить отдельно, поскольку у каждого своя микрофлора.
- Разрезайте хлеб не с начала, а с середины — это поможет продлить его срок годности.