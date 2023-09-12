Осень — горячая пора для хозяек, которые делают заготовки на зиму. Но врачи все чаще советуют не варить варенье и не делать консервацию, а замораживать ягоды, фрукты, овощи.

Ведь если это сделать правильно, то можно сохранить максимум витаминов и микроэлементов.

Как заморозить овощи, ягоды и фрукты на зиму в домашних условиях — читайте в материале.

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Заморозка фруктов и ягод

Любые фрукты и ягоды прежде всего нужно промыть и просушить, но не на солнце. Кроме того, в ягодах важно еще не забыть удалить плодоножки. После этого их можно резать на кусочки или делать пюре.

К примеру, если вы хотите заморозить персики, то лучше сделать пюре, тогда сохранится больше витаминов. Другое дело абрикосы или сливы. Их можно резать на кусочки или половинки.

Некоторые фрукты перед замораживанием наоборот рекомендуют термически обработать. В частности, это касается груш, из которых нужно удалить сердцевину, порезать и проварить в течение нескольких минут в сладкой воде.

Ни в коем случае не выливайте сироп, его лучше заморозить вместе с фруктами.

Смородину, малину, клубнику можно замораживать как в целом виде, так и перетерев с сахаром. А черешни и вишни — с косточками и без.

Как заморозить овощи на зиму

Если вы замораживаете болгарский сладкий перец, то нужно удалить из него сердцевину и плодоножки. Отдельно можно подготовить перец для салата или рагу, порезав его на мелкие кусочки или соломкой.

А вот перед тем, как заморозить цветную капусту или брокколи, их нужно проварить несколько минут в подсоленной воде. Кабачки можно замораживать, порезав их на кубики, кусочки или соломкой, но обязательно нужно слить сок.

Совсем другое дело баклажаны. Как правило, их нарезают кружочками, посыпают солью и через 30-40 минут запекают в духовом шкафу или проваривают, чтобы пропала горечь.

Зелень перед заморозкой промывают теплой водой, просушивают измельчают и кладут в морозильную камеру.

В чем лучше замораживать

пакеты с застежкой;

пластиковые контейнеры с крышками (подойдут для овощей, фруктов, грибов и ягод);

пластиковые бутылки (подойдут для пюре);

силиконовые формочки для выпечки или формочки для льда (подойдут для пюре и зелени с оливковым маслом).

Кроме того, стоит помнить, что замороженные продукты нужно хранить только в отдельном ящике морозильной камеры.