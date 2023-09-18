Осінь уже в самому розпалі – зовсім скоро настануть холоди, і літні фрукти та овочі не зможуть з’являтися на столі надто часто. Втім, є вихід – підготуватися до зими заздалегідь і заморозити все те, чого так не вистачає в холодну пору. Наприклад, для цього чудово підійде шпинат – джерело заліза і багата на вітаміни рослина.

Як заморозити шпинат – далі в матеріалі.

Як заморозити шпинат на зиму – поради

Насамперед нам потрібно підготуватися до заморожування – для цього потрібен шпинат, пакети і робоча морозилка.

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Заморозити шпинат не так просто, як може здатися на перший погляд – тут є свої хитрощі, які не дадуть рослині зіпсуватися до того, як її подадуть на стіл.

Для початку, потрібно промити шпинат під проточною водою, а потім висушити його паперовими рушниками. Це потрібно, щоб листя не стало коричневим після розморожування.

Щоб зручніше було фасувати по пакетиках, потрібно порізати рослину на дрібні шматочки – так після розморожування її можна одразу додати до салату або будь-якої іншої страви.

Наступний крок заморозки шпинату на зиму – розкладіть листя по пакетах для заморозки. Найкраще це робити тонкими шарами. Так замороження буде рівномірним. Рекомендується використовувати герметичні пакети – наприклад із замком зіплок, які продаються в багатьох магазинах.

Як заморозити шпинат на зиму – способи

Можна заморожувати шпинат у пакетиках, або навіть кубиках для льоду. І якщо для заморозки в пакетиках можна не надто дрібно нарізати листя, то для “кубиків” доведеться попрацювати з ножем.

Загалом, якщо нарізати великим листям шпинат, то прибрати вологу за допомогою сухих рушників буде простіше. Для форомчеків для льоду потрібно дуже дрібно різати – взимку можна буде кидати шпинатні кубики прямо в суп або будь-яку іншу гарячу страву.

Якщо обрали варіант із пакетиками, можна скористатися вакууматором, який здатен вичавити повітря з пакета і “запечатати” всі отвори.

Якщо подобається ідея з кубиками – можна подрібнити листя за допомогою блендера, а потім помістити у формочку і трохи залити водою.

Не секрет, що хліб іноді дуже часто псується ще до того, як його з’їдять. На це є безліч принципів, але і способів для боротьби з проблемою також задосить. Як зберігати хліб у холодильнику і чи варто це робити, можна дізнатися на Фактах ICTV.