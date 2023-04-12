Муравьи — насекомые, которые поселяются как на огороде, так и в человеческих домах. Такие вредители быстро размножаются, поэтому бороться с ними нужно как можно оперативнее.
Как избавиться от муравьев в доме рассказывают Факты ICTV.
Как избавиться от муравьев в доме
Найдите гнездо муравьев
Сначала стоит найти гнездо и избавиться от него. Ведь именно там находится матка, которая быстро размножает насекомых. Это могут быть места с высоким уровнем влажности, в частности: за раковиной, шкафами или за плинтусами. Для этого положите кусок сахара и проследите за муравьями.
Уксус
Протрите все поверхности уксусом или сделайте раствор с водой в пропорциях 1:1. Особенно уделите внимание щелям и углам дома. Также этой жидкостью можно обработать муравьиное гнездо.
Борная кислота
- Смешайте борную кислоту с яичным желтком.
- Положите смесь в тарелки и разложите в разных местах.
Пищевая сода
- Смешайте пищевую соду с сахаром.
- Добавьте воду.
- Полученную смесь оставьте в углах и труднодоступных местах.
Соль
Популярным в народе является метод с использованием соли. Посыпьте продукт в углы и труднодоступные места, трещины, дыры и тому подобное.
Также можно растворить соль с водой и обработать поверхности с помощью пульверизатора.
Перец и куркума
Для этого способа подойдет любой молотый перец (черный, чили) и куркума.
- Смешайте в равных пропорциях перец и куркуму.
- Рассыпьте там, где было гнездо насекомых, и во всех труднодоступных местах.
Масло перечной мяты
Перечная мята имеет сильный запах и подойдет в борьбе с муравьями.
- Смешайте 10 капель мятного масла со стаканом воды.
- Опрыскайте нужные места.
- Повторяйте процедуру дважды в день.