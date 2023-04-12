Муравьи — насекомые, которые поселяются как на огороде, так и в человеческих домах. Такие вредители быстро размножаются, поэтому бороться с ними нужно как можно оперативнее.

Как избавиться от муравьев в доме рассказывают Факты ICTV.

Как избавиться от муравьев в доме

Найдите гнездо муравьев

Сначала стоит найти гнездо и избавиться от него. Ведь именно там находится матка, которая быстро размножает насекомых. Это могут быть места с высоким уровнем влажности, в частности: за раковиной, шкафами или за плинтусами. Для этого положите кусок сахара и проследите за муравьями.

Уксус

Протрите все поверхности уксусом или сделайте раствор с водой в пропорциях 1:1. Особенно уделите внимание щелям и углам дома. Также этой жидкостью можно обработать муравьиное гнездо.

Борная кислота

Смешайте борную кислоту с яичным желтком. Положите смесь в тарелки и разложите в разных местах.

Пищевая сода

Смешайте пищевую соду с сахаром. Добавьте воду. Полученную смесь оставьте в углах и труднодоступных местах.

Соль

Популярным в народе является метод с использованием соли. Посыпьте продукт в углы и труднодоступные места, трещины, дыры и тому подобное.

Также можно растворить соль с водой и обработать поверхности с помощью пульверизатора.

Перец и куркума

Для этого способа подойдет любой молотый перец (черный, чили) и куркума.

Смешайте в равных пропорциях перец и куркуму. Рассыпьте там, где было гнездо насекомых, и во всех труднодоступных местах.

Масло перечной мяты

Перечная мята имеет сильный запах и подойдет в борьбе с муравьями.