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Как избавиться от муравьев в доме: способы борьбы с насекомыми

12 апреля 2023, 17:33
Асоян Карина Редактор сайта Факты ICTV
як позбутися мурах у будинку
Источник: Unsplash

Муравьи — насекомые, которые поселяются как на огороде, так и в человеческих домах. Такие вредители быстро размножаются, поэтому бороться с ними нужно как можно оперативнее.

Как избавиться от муравьев в доме рассказывают Факты ICTV.

Как избавиться от муравьев в доме

Найдите гнездо муравьев

Сначала стоит найти гнездо и избавиться от него. Ведь именно там находится матка, которая быстро размножает насекомых. Это могут быть места с высоким уровнем влажности, в частности: за раковиной, шкафами или за плинтусами. Для этого положите кусок сахара  и проследите за муравьями.

Уксус

Протрите все поверхности уксусом или сделайте раствор с водой в пропорциях 1:1. Особенно уделите внимание щелям и углам дома. Также этой жидкостью можно обработать муравьиное гнездо.

Борная кислота

  1. Смешайте борную кислоту с яичным желтком.
  2. Положите смесь в тарелки и разложите в разных местах.

Пищевая сода

  1. Смешайте пищевую соду с сахаром.
  2. Добавьте воду.
  3. Полученную смесь оставьте в углах и труднодоступных местах.

Соль

Популярным в народе является метод с использованием соли. Посыпьте продукт в углы и труднодоступные места, трещины, дыры и тому подобное.

Также можно растворить соль с водой и обработать поверхности с помощью пульверизатора.

Перец и куркума

Для этого способа подойдет любой молотый перец (черный, чили) и куркума.

  1. Смешайте в равных пропорциях перец и куркуму.
  2. Рассыпьте там, где было гнездо насекомых, и во всех труднодоступных местах.

Масло перечной мяты

Перечная мята имеет сильный запах и подойдет в борьбе с муравьями.

  1. Смешайте 10 капель мятного масла со стаканом воды.
  2. Опрыскайте нужные места.
  3. Повторяйте процедуру дважды в день.
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