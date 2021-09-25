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Как приготовить соленые сырники — простой рецепт идеального завтрака

25 сентября, 07:00 Микола Олефіренко
Сырники

Украинский шеф-повар и судья кулинарного шоу МастерШеф Эктор Хименес-Браво поделился простым рецептом соленых сырников.

Кулинар опубликовал видео в Instagram с простым рецептом сырников — отличным завтраком на каждый день для всей семьи. Нужные ингредиенты можно найти на любой кухне.

Ингредиенты:

  • Сыр 300 гр.
  • Желток 2 шт.
  • Сыр чеддер 20 гр.
  • Пармезан 20 гр.
  • Щепотка соли
  • Щепотка сахара
  • Мука 5 гр.

Приготовление:

  1. Сыр нужно перетереть через сито, добавить чеддер, соль и сахар, муку и два желтка.
  2. Перемешать полученную массу, а затем сформировать из нее сырники.
  3. Поместить сырники на 15 мин в морозилку.
  4. Вынуть замороженные сырники из морозилки и отправить на сковородку — жарить их по 1 мин с каждой стороны.
  5. Дополнительно отправить в духовку на 5 мин.

Чтобы удивить гостей или близких, можно украсить готовое лакомство кинзой и помидорами — это придаст цвета блюду и сделает его еще вкуснее.

Сырники — одно из любимых блюд украинцев. Основой рецепта всегда является творог, который тщательно отжимают и протирают через сито или блендером. В настоящие сырники практически не нужно добавлять муки — это показатель правильного выбора сыра.

Ранее Эктор Хименес-Браво делился видеорецептом фаршированных перцев. С помощью советов кулинара каждый желающий сможет приготовить вкусные перцы в панировке, фаршированные мясом курицы, оливками, помидорами черри и красным луком.

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