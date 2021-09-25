Украинский шеф-повар и судья кулинарного шоу МастерШеф Эктор Хименес-Браво поделился простым рецептом соленых сырников.

Кулинар опубликовал видео в Instagram с простым рецептом сырников — отличным завтраком на каждый день для всей семьи. Нужные ингредиенты можно найти на любой кухне.

Ингредиенты:

Сыр 300 гр.

Желток 2 шт.

Сыр чеддер 20 гр.

Пармезан 20 гр.

Щепотка соли

Щепотка сахара

Мука 5 гр.

Приготовление:

Сыр нужно перетереть через сито, добавить чеддер, соль и сахар, муку и два желтка. Перемешать полученную массу, а затем сформировать из нее сырники. Поместить сырники на 15 мин в морозилку. Вынуть замороженные сырники из морозилки и отправить на сковородку — жарить их по 1 мин с каждой стороны. Дополнительно отправить в духовку на 5 мин.

Чтобы удивить гостей или близких, можно украсить готовое лакомство кинзой и помидорами — это придаст цвета блюду и сделает его еще вкуснее.

Сырники — одно из любимых блюд украинцев. Основой рецепта всегда является творог, который тщательно отжимают и протирают через сито или блендером. В настоящие сырники практически не нужно добавлять муки — это показатель правильного выбора сыра.

Ранее Эктор Хименес-Браво делился видеорецептом фаршированных перцев. С помощью советов кулинара каждый желающий сможет приготовить вкусные перцы в панировке, фаршированные мясом курицы, оливками, помидорами черри и красным луком.