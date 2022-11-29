Длительные отключения электроэнергии заставляют украинцев становиться более изобретательными. В сети можно найти множество лайфхаков и советов о том, как зарядить телефон без пауэрбанка и света, как подключить лампочку или сделать вечную свечу из подручных материалов.

Зарядить телефон с помощью автомобильного аккумулятора — еще один интересный лайфхак, который поможет украинцам всегда оставаться на связи даже в часы тотального блэкаута.

Как зарядить мобильный телефон от автомобильного аккумулятора и что для этого понадобится — далее в материале Фактов ICTV.

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Как заряжать телефон от автомобильного аккумулятора? Ответ один - очень осторожно. Смартфоны - очень капризные устройства. Их зарядка рассчитана исключительно для розетки, кроме того, стоит пользоваться только оригинальным кабелем. Зарядка телефона от аккумуляторов, пауэрбанков или самодельных устройств очень вредит его батарее. Если регулярно практиковать такие способы, ваше устройство не будет держать заряд вообще. Кроме того, во время зарядки от автоаккумулятора есть угроза повредить смартфон током неподходящих параметров. Пользоваться таким способом зарядки нужно очень аккуратно, лишь в критических ситуациях и непродолжительное время.

Что понадобится для зарядки? Существует несколько способов зарядить смартфон от автомобильного аккумулятора: автомобильных лампочек и адаптера прикуривателя (для авто). Для первого способа вам понадобится: две автомобильные лампочки - напряжением 12V, мощностью 21W;

электрический провод - до 1 м;

кабель для зарядки смартфона;

автомобильный стартерный аккумулятор (напряжение на клеммах должно быть не меньше 12V);

изоляционная лента (скотч или пластырь). Для второго варианта: адаптер прикуривателя для зарядки через авто;

автомобильный стартерный аккумулятор;

два провода;

кабель для зарядки смартфона.

Способ №1. Зарядка с помощью автомобильных лампочек Для зарядки телефона от аккумулятора нужно снизить напряжение батареи до 5V. Такое напряжение необходимо обычному смартфону. В автоаккумуляторе это напряжение составляет 12V. Вам нужно сделать электросхему. Главными элементами в ней будут две последовательно-параллельно подсоединенные лампочки (это поможет снизить напряжение до 5V). Подсоедините провода к центральному контакту лампочек. Чтобы закрепить провода, используйте изоляционную ленту или скотч. Провода, которые идут от подсоединенных лампочек, закрепите на клеммах автомобильного аккумулятора. Отрежьте от кабеля зарядки смартфона часть, которая подсоединяется к розетке (у вас должны получиться оголенные проводки). Теперь подключите провода, которые идут от лампочек к проводам кабеля зарядки. Здесь главное не перепутать полярность на разрезанном кабеле телефона. Плюс обычно это красный кабель, минус - черный. Вставьте другую сторону кабеля зарядки в телефон. Если вы все правильно сделали, смартфон начнет заряжаться.