Украинцев уже неоднократно предупреждали, что нынешняя зима будет тяжелой, поэтому стоит как следует подготовиться.

Враг системно осуществляет ракетные удары по критической инфраструктуре, поэтому следует быть готовыми к возможным отключениям воды, света или газа.

Как сделать запас технической и питьевой воды в квартире и частном доме — смотрите далее в материале.

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Как рассчитать запас воды

В первую очередь стоит рассчитать запас для использования дома в соответствии с количеством членов вашей семьи. Одному взрослому человеку нужно на сутки:

1,5-2 литра питьевой воды;

питьевой воды; 10-12 литров для гигиены и для приготовления пищи.

Поэтому вам стоит приготовить запас воды для себя и семьи минимум на 72 часа.

Поскольку со временем питьевая вода становится непригодной для употребления, стоит также запастись средствами для дополнительной очистки — фильтр-кувшин для механической очистки воды или таблетки для быстрого обеззараживания воды.

Как сделать запас воды в квартире

В магазине купить несколько пятилитровых баклажок питьевой воды и поставить их в удобном месте дома (балкон, коридор, гардеробная и т. п).

Бутилированная магазинная вода — лучший вариант для долгого хранения. Она расфасована по определенной технологии и имеет длительный срок годности, если будет храниться закупоренной и не в жарком помещении.

Помните, что питьевой воды должно хватить всем членам семьи минимум на 72 часа. Рекомендуем на каждой баклажке написать Вода для питья, чтобы не перепутать ее с технической.

Если не хотите покупать воду, можете набрать ее из колонок (которые размещены во дворах многоэтажек). Помните, что такую воду перед употреблением нужно кипятить не менее 10 мин. Храните ее в пластиковых бутылках или больших стеклянных банках.

Сделать технический запас воды в квартире можно, набрав полную ванну жидкости из крана. Это не очень удобно, учитывая, что в ванную доступ будет закрыт, но помыться вы можете в тазике или большой миске.

Ванна вмещает в себя большое количество воды, поэтому для жителей квартир это лучший способ запастись достаточным количеством технической воды. Ее можно будет использовать для приготовления пищи и гигиены.

Как сделать запас воды в частном доме

Владельцам частных домов найти воду, в случае ее отключения, легче, поскольку почти каждый хозяин имеет колодец или собственную колонку.

Для питья все же лучше запастись бутилированной водой из магазина. Она лучше сохраняется. Однако можно и набрать несколько бутылей воды из колодца, но такая жидкость имеет ограниченный срок хранения, поэтому быстро портится.

Потому такой запас надо периодически, раз в три-четыре дня, заменять. То есть слить воду, вымыть тару и наполнить ее свежей водой. Срок замены зависит от температуры воздуха в помещении, где вода хранится. Чем она выше, тем надо чаще.

Сделать технический запас воды в частном доме можно с помощью: