На микроволновке остались жир и грязь после подогрева блюд? Отмыть пятна можно с помощью нескольких методов даже в домашних условиях.

Советуем запастись губками для посуды, металлической мочалкой и моющими средствами. Возможно, понадобится сок лимона и сода, которые подойдут для сильных загрязнений. Факты ICTV узнали, как легко отмыть микроволновку внутри.

Самые быстрые методы

Моющее средство

Для первого способа понадобится обычная губка для посуды (не стоит брать металлическую мочалку) и моющее средство. Этот метод подойдет для мытья слабых или средних загрязнений.

Нужно смочить губку водой, налить на нее жидкость (размером как 10-гривневая монета) и вспенить, стискивая и разжимая ее. Положите губку внутри микроволновки, включив ее на самой маленькой мощности на 20-25 секунд.

После этого откройте дверцу и очистите загрязнение. Весь жир размякнет и станет легче оттираться от стен техники.

Средство для мытья стекла

Необходимы губка для мытья посуды, теплая вода и средство для мытья стекла. Первоначально нужно выключить микроволновку от электричества.

Смешайте средство и воду в пропорции 2:1. Рассчитайте так, чтобы жидкости хватило на мойку техники как снаружи, так и внутри. Нанесите средство на губку или распылите с помощью пшикалки на стены и тарелку.

Устаревшие загрязнения следует замочить в готовой жидкости на 10-15 минут, чтобы пятна легче очищались. Протрите всю микроволновку, чтобы от жира не осталось ни следа.

Кожица апельсина или мандарина

Этот способ подойдет для мытья слабых и средних загрязнений. Достаточно одного апельсина или мандарина, губки для посуды, небольшая тарелка и вода. Очистите цитрус от кожуры, положите в посуду и добавьте воды.

Поставьте тарелку внутрь микроволновки и запустите на средней мощности на 5-10 минут. За это время вода успеет закипеть, что поможет легко очистить жир и грязь на стенах и колесе. Подождите, пока температура внутри техники снизится, и вы можете отмывать от загрязнений.

Народные методы для уборки грязи

Лимонная кислота или сок лимона

Этого способ поможет убрать жир, грязь и неприятный запах в микроволновке. Однако для покрытия из эмали не следует использовать этот метод постоянно.

Налейте в тарелку теплую воду, добавьте лимонную кислоту или выжмите сок лимона, положите половинку цитруса в посуду. Оставьте тарелку внутри техники, включите на большой мощности на 5-10 минут или меньше, если она не слишком загрязнена.

После выключения подождите, пока температура снизится до комфортной, и заберите тарелку. Можно протирать микроволновку обычной или металлической губкой для мытья посуды, пока пятна полностью не исчезнут.

Сода

Этот метод подходит для средних и сильных загрязнений. Налейте в тарелку теплую воду, добавьте соду, поставьте в микроволновку и запустите ее на сильной мощности на 5-10 минут.

После этого подождите 10-15 минут, чтобы можно было достать посуду. Протрите стены и колесо техники внутри, смачивая губку в растворе с содой, чтобы вымыть все начисто.

Уксус

Способ похож на предыдущий — поможет легко и быстро очистить жир и грязь, однако имеет недостатки. Запах после уксуса придется потерпеть какое-то время, пока он полностью не выветрится. Важно – метод не подойдет для регулярной очистки, если стены покрыты эмалью.

Откройте окно, чтобы в комнате оставался свежий воздух, а запах уксуса мог выветриваться. Налейте воду в тарелку или чашку, добавьте две столовые ложки уксуса, поставьте посуду и включите на 5-10 минут. В зависимости от степени загрязнения можно добавить еще от 2 до 15 минут.

Протрите стенки и колесо от жира и грязи, а затем промойте технику от уксуса моющим средством (например, для мытья посуды). Запах еще останется на время, поэтому советуем оставить микроволновку открытой, пока он окончательно не выветрится.