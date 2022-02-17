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Как быстро отмыть микроволновку от жира и грязи

17 февраля 2022, 17:29
Юля Захарченко редактор ленты
Как быстро отмыть микроволновку от жира и грязи
Источник: Pexels

На микроволновке остались жир и грязь после подогрева блюд? Отмыть пятна можно с помощью нескольких методов даже в домашних условиях.

Советуем запастись губками для посуды, металлической мочалкой и моющими средствами. Возможно, понадобится сок лимона и сода, которые подойдут для сильных загрязнений. Факты ICTV узнали, как легко отмыть микроволновку внутри.

Самые быстрые методы

  • Моющее средство

Для первого способа понадобится обычная губка для посуды (не стоит брать металлическую мочалку) и моющее средство. Этот метод подойдет для мытья слабых или средних загрязнений.

Нужно смочить губку водой, налить на нее жидкость (размером как 10-гривневая монета) и вспенить, стискивая и разжимая ее. Положите губку внутри микроволновки, включив ее на самой маленькой мощности на 20-25 секунд.

После этого откройте дверцу и очистите загрязнение. Весь жир размякнет и станет легче оттираться от стен техники.

  • Средство для мытья стекла

Необходимы губка для мытья посуды, теплая вода и средство для мытья стекла. Первоначально нужно выключить микроволновку от электричества.

Смешайте средство и воду в пропорции 2:1. Рассчитайте так, чтобы жидкости хватило на мойку техники как снаружи, так и внутри. Нанесите средство на губку или распылите с помощью пшикалки на стены и тарелку.

Устаревшие загрязнения следует замочить в готовой жидкости на 10-15 минут, чтобы пятна легче очищались. Протрите всю микроволновку, чтобы от жира не осталось ни следа.

  • Кожица апельсина или мандарина

Этот способ подойдет для мытья слабых и средних загрязнений. Достаточно одного апельсина или мандарина, губки для посуды, небольшая тарелка и вода. Очистите цитрус от кожуры, положите в посуду и добавьте воды.

Поставьте тарелку внутрь микроволновки и запустите на средней мощности на 5-10 минут. За это время вода успеет закипеть, что поможет легко очистить жир и грязь на стенах и колесе. Подождите, пока температура внутри техники снизится, и вы можете отмывать от загрязнений.

Народные методы для уборки грязи

  • Лимонная кислота или сок лимона

Этого способ поможет убрать жир, грязь и неприятный запах в микроволновке. Однако для покрытия из эмали не следует использовать этот метод постоянно.

Налейте в тарелку теплую воду, добавьте лимонную кислоту или выжмите сок лимона, положите половинку цитруса в посуду. Оставьте тарелку внутри техники, включите на большой мощности на 5-10 минут или меньше, если она не слишком загрязнена.

После выключения подождите, пока температура снизится до комфортной, и заберите тарелку. Можно протирать микроволновку обычной или металлической губкой для мытья посуды, пока пятна полностью не исчезнут.

  • Сода

Этот метод подходит для средних и сильных загрязнений. Налейте в тарелку теплую воду, добавьте соду, поставьте в микроволновку и запустите ее на сильной мощности на 5-10 минут.

После этого подождите 10-15 минут, чтобы можно было достать посуду. Протрите стены и колесо техники внутри, смачивая губку в растворе с содой, чтобы вымыть все начисто.

  • Уксус

Способ похож на предыдущий — поможет легко и быстро очистить жир и грязь, однако имеет недостатки. Запах после уксуса придется потерпеть какое-то время, пока он полностью не выветрится. Важно – метод не подойдет для регулярной очистки, если стены покрыты эмалью.

Откройте окно, чтобы в комнате оставался свежий воздух, а запах уксуса мог выветриваться. Налейте воду в тарелку или чашку, добавьте две столовые ложки уксуса, поставьте посуду и включите на 5-10 минут. В зависимости от степени загрязнения можно добавить еще от 2 до 15 минут.

Протрите стенки и колесо от жира и грязи, а затем промойте технику от уксуса моющим средством (например, для мытья посуды). Запах еще останется на время, поэтому советуем оставить микроволновку открытой, пока он окончательно не выветрится.

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