На микроволновке остались жир и грязь после подогрева блюд? Отмыть пятна можно с помощью нескольких методов даже в домашних условиях.
Советуем запастись губками для посуды, металлической мочалкой и моющими средствами. Возможно, понадобится сок лимона и сода, которые подойдут для сильных загрязнений. Факты ICTV узнали, как легко отмыть микроволновку внутри.
Самые быстрые методы
- Моющее средство
Для первого способа понадобится обычная губка для посуды (не стоит брать металлическую мочалку) и моющее средство. Этот метод подойдет для мытья слабых или средних загрязнений.
Нужно смочить губку водой, налить на нее жидкость (размером как 10-гривневая монета) и вспенить, стискивая и разжимая ее. Положите губку внутри микроволновки, включив ее на самой маленькой мощности на 20-25 секунд.
После этого откройте дверцу и очистите загрязнение. Весь жир размякнет и станет легче оттираться от стен техники.
- Средство для мытья стекла
Необходимы губка для мытья посуды, теплая вода и средство для мытья стекла. Первоначально нужно выключить микроволновку от электричества.
Смешайте средство и воду в пропорции 2:1. Рассчитайте так, чтобы жидкости хватило на мойку техники как снаружи, так и внутри. Нанесите средство на губку или распылите с помощью пшикалки на стены и тарелку.
Устаревшие загрязнения следует замочить в готовой жидкости на 10-15 минут, чтобы пятна легче очищались. Протрите всю микроволновку, чтобы от жира не осталось ни следа.
- Кожица апельсина или мандарина
Этот способ подойдет для мытья слабых и средних загрязнений. Достаточно одного апельсина или мандарина, губки для посуды, небольшая тарелка и вода. Очистите цитрус от кожуры, положите в посуду и добавьте воды.
Поставьте тарелку внутрь микроволновки и запустите на средней мощности на 5-10 минут. За это время вода успеет закипеть, что поможет легко очистить жир и грязь на стенах и колесе. Подождите, пока температура внутри техники снизится, и вы можете отмывать от загрязнений.
Народные методы для уборки грязи
- Лимонная кислота или сок лимона
Этого способ поможет убрать жир, грязь и неприятный запах в микроволновке. Однако для покрытия из эмали не следует использовать этот метод постоянно.
Налейте в тарелку теплую воду, добавьте лимонную кислоту или выжмите сок лимона, положите половинку цитруса в посуду. Оставьте тарелку внутри техники, включите на большой мощности на 5-10 минут или меньше, если она не слишком загрязнена.
После выключения подождите, пока температура снизится до комфортной, и заберите тарелку. Можно протирать микроволновку обычной или металлической губкой для мытья посуды, пока пятна полностью не исчезнут.
- Сода
Этот метод подходит для средних и сильных загрязнений. Налейте в тарелку теплую воду, добавьте соду, поставьте в микроволновку и запустите ее на сильной мощности на 5-10 минут.
После этого подождите 10-15 минут, чтобы можно было достать посуду. Протрите стены и колесо техники внутри, смачивая губку в растворе с содой, чтобы вымыть все начисто.
- Уксус
Способ похож на предыдущий — поможет легко и быстро очистить жир и грязь, однако имеет недостатки. Запах после уксуса придется потерпеть какое-то время, пока он полностью не выветрится. Важно – метод не подойдет для регулярной очистки, если стены покрыты эмалью.
Откройте окно, чтобы в комнате оставался свежий воздух, а запах уксуса мог выветриваться. Налейте воду в тарелку или чашку, добавьте две столовые ложки уксуса, поставьте посуду и включите на 5-10 минут. В зависимости от степени загрязнения можно добавить еще от 2 до 15 минут.
Протрите стенки и колесо от жира и грязи, а затем промойте технику от уксуса моющим средством (например, для мытья посуды). Запах еще останется на время, поэтому советуем оставить микроволновку открытой, пока он окончательно не выветрится.