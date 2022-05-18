Как сварить яйца в микроволновке — простой способ

Микроволновка есть практически на каждой кухне, но чаще всего ее используют только для разогрева еды. Но она подходит также для приготовления различных блюд. В том числе, в микроволновке можно сварить яйца. Как это сделать – далее в материале.

Для того, чтобы сварить яйца в микроволновке, вам необходим кипяток, чайная ложка соли и, собственно, сами яйца. Кроме того, необходимо взять кастрюлю, которая будет подходить для готовки в микроволновке, как вариант она может быть из стекла.

Достаньте яйца из холодильника и оставьте их, чтобы они нагрелись до комнатной температуры. Закипятите чайник. Разложите нагревшиеся яйца на дно кастрюли, они обязательно должны лежать одним слоем, добавьте соль и залейте их кипятком. Чтобы они сразу не потрескались, старайтесь наливать воду не на сами яйца, а рядом. Но если яйцо треснуло, его следует заменить. Кипяток должен полностью покрыть яйца. Закройте кастрюлю крышкой, поставьте в микроволновку на мощность в 60% и выставите время приготовления 10 минут. После того, как яйца будут готовы, обдайте их холодной водой, так скорлупа будет отходить лучше. Готово.

Почему яйца могут взорваться в микроволновке

Желток разогревается значительно быстрее белка — как в сыром, так и в готовом состоянии. Это и становится причиной взрывов. Благодаря тому, что в данном рецепте используется кипяток и соленая вода, риск взрыва яиц при варке уменьшается.

Поэтому будьте осторожны при приготовлении яиц в микроволновке.