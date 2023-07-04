Бывают случаи, когда котики заболевают, а владельцы, нервничая, начинают пичкать бедных животных первыми возможными лекарствами, найденными на просторах интернета. Однако это категорически не правильно, ведь рвота – это не диагноз, а лишь симптом, который может вытекать из целого ряда диагнозов. Поэтому оставьте диагностику врачу.

Стоит заметить, что рвота у кота может быть и естественным процессом, поэтому не впадайте сразу в панику.

О причинах рвоты у кошек и о том, стоит ли давать животному активированный уголь, Факты Life разбирались с врачом ветеринарной медицины Андреем Пинчуком.

Что делать, если кошку тошнит и она ничего не ест

Прежде всего следует отвергнуть естественные причины тошноты у кота. Это норма и не вызывает сильной обеспокоенности.

Кот набросился на еду, проглатывая большие куски.

Переедание. Хотя ветеринар отмечает, что эта проблема для кошек – большая редкость.

большая редкость. Кот очищает свой организм от комков шерсти.

Кота укачало во время езды в транспорте.

Беременность. На третьей неделе кошку может тошнить из-за смены гормонального фона.

Также, если вы заметили, что у вашего кота тошнота, то следует убрать еду и проследить, чтобы у него всегда была вода, потому что животное может страдать от обезвоживания.

Следите за котиком, если животное вырвало один раз, а потом оно ведет себя, как обычно, то причин для паники нет. Однако, если вы заметили, что животное рвет более 3 раз в день – обращайтесь к ветеринару.

Виды рвоты у кота и ее причины

— Рвота – это процесс выбрасывания пищи или жидкости из желудка через рот. Может быть симптомом разных заболеваний и иметь разные причины, — убеждает ветеринар.

Причины рвоты у кота:

переедание или быстрое питание;

поедание несъедобных продуктов или предметов (трава, волосы, шерсть, нити и так далее);

инфекционные заболевания (панлейкопения кошек, кальцивироз, инфекционный перитонит и т.д.);

паразитарные заболевания (гельминтозы);

отравление и хронические заболевания ЖКТ (гастрит, панкреатит, гастропатии разного генеза);

аллергии. Кошки могут иметь аллергическую реакцию на некоторые виды пищи, что может вызвать рвоту;

стресс может оказывать влияние на пищеварение и провоцировать рвоту.

Если вашего кота тошнит, то обратите внимание на окрас рвоты, потому что эта информация может понадобиться врачу для диагностики.

Желтая или зеленая жидкость в рвоте кота может говорить о наличии в ней желчи. Если такое происходит у котика редко, или на голодный желудок, то не стоит беспокоиться. Однако если такая рвота регулярна, имеет зеленую окраску, то следует обратиться к врачу, потому что это может сигнализировать о проблемах с внутренними органами.

Коричневая или черная рвота у кота, которая может напоминать кофейную гущу, это кровь, а значит, вашему любимцу грозит опасность. С таким симптомом следует как можно скорее обратиться к ветеринару.

Белая пена, если это еще и на голодный желудок, не должна вызывать сильной обеспокоенности. Однако если дегельминтизацию вы не делали, то марш к врачу, потому что причина может быть и в этом.

Рвота с кровью может сигнализировать о ранении пищевода. Это очень опасно для вашего любимца.

Какое лекарство можно дать коту при рвоте

На просторах зоологических маркетплейсов вам предложат множество препаратов для рвоты для кота, начиная от копеечного Атоксила. Однако неконтролируемый прием лекарства может сильно навредить животному, особенно, если прогадать с дозировкой.

Сейчас клиники предлагают не только посещение врача на месте, но и выезд специалиста на дом и консультацию по телефону.

Можно ли дать коту активированный уголь при рвоте

По словам ветеринара Андрея Пинчука, это средство – обычный абсорбент, который в большинстве случаев будет просто неэффективным. Более того, дать его коту, которого уже тошнит, крайне сложно.