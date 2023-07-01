Владельцы животных могут время от времени сталкиваться с тем, что собака высовывает язык и часто дышит. О чем это говорит, что делать, чтобы помочь животному и когда обязательно нужно обращаться к ветеринару – читайте далее в материале Фактов ICTV.

Обо всех нюансах того, почему собака высовывает язык и часто дышит, мы расспросили ветеринарного диетолога Диану Василькову.

Почему собака может высовывать язык и часто дышать

Первая причина того, почему собака высовывает язык и часто дышит, может заключаться в физической нагрузке. Это нормальная реакция организма на активность.

Также такое проявление у животного может время от времени возникать в теплое время года. И это в большинстве случаев также является нормой, но определенным маркером того, что домашнего питомца необходимо увести в более прохладное место.

Ветеринарный диетолог отмечает, что собака высовывает язык и часто дышит также при эмоциональном возбуждении, во время стресса или после еды. А иногда это даже может свидетельствовать о боли.

— В перечисленных случаях собака может время от времени высовываться язык и хекать. В основном это нормальная физиологическая реакция организма, чтобы охладить тело и снизить напряжение, — говорит эксперт.

О чем это говорит

Если собака высовывает язык и часто дышит в теплое время года или после физической нагрузки, это свидетельствует о механизмах терморегуляции. Простыми словами, посредством дыхательных движений происходит охлаждение тела.

— Поскольку у собак нет потовых желез как у нас, то они не могут охлаждаться за счет выделения пота, как это происходит у людей, — объясняет эксперт.

Но иногда это свидетельствует о перегреве животного.

— В теплое время года, например, это может быть из-за перегрева, то есть солнечного удара. Часто это происходит во время прогулки с животным днем, когда солнце очень агрессивное, – говорит Василькова.

Также собака высовывает язык и часто дышит, если испытывает проблемы с лишним весом, у нее есть патологии сердца или легких. Это объясняется тем, что организму животного при спокойном дыхании не хватает кислорода, и частым дыханием собака компенсирует возникший дефицит.

Кроме того, такое состояние животного может указывать на беспокойство.

— После посещения ветеринарной клиники или какого-либо эмоционального события у собаки может наблюдаться учащенное дыхание. Таким образом животное пытается себя успокоить, — рассказывает эксперт.

Что делать, чтобы помочь собаке

Все зависит от того, почему собака высовывает язык и часто дышит, говорит эксперт.

— В зависимости от причины частого дыхания есть разные способы помочь питомцу. Например, если это была обычная физическая нагрузка, достаточно просто дать любимцу воды и приостановить нагрузку на некоторое время, — рассказывает ветеринарный диетолог.

Если это происходит во время прогулки в летний сезон, то важно, заметив это, в будущем не выходить с собакой на улицу с 9:00 до 18:00. В эти часы существует высокий риск перегрева собаки, с которым, как правило, самостоятельно не справиться, поэтому придется ехать к ветеринарному врачу.

Если же по какой-то причине вам нужно вывести животное на улицу днем, воспользуйтесь следующими советами:

прогулка должна быть короткой и в тени,

возьмите с собой бутылку воды для домашнего питомца.

Если перегрев собаки уже произошел, то прежде всего дайте животному воды и отведите в прохладное место. Это может быть подъезд, тень от дерева и т.д. Там нужно находиться некоторое время, чтобы дать домашнему любимцу отдохнуть и немного оправиться от перегрева.

— Но потом срочно отведите любимца в ветеринарную клинику, — подчеркивает специалист.

Василькова отмечает, что прогулку с 9:00 до 18:00 в летний период нужно полностью исключить, если у животного есть лишний вес, проблемы с суставами, патологии сердца, легких. Также не забудьте взять под контроль перечисленные патологии.

Когда обязательно нужно обращаться к ветеринару

Если собака высовывает язык и часто дышит и вы знаете, что это из-за перегрева, то обязательно отведите животное к ветеринару.

Также к специалисту нужно ехать, если:

собака имеет лишний вес;

домашний любимец брахиоцефал, то есть у него плоская мордочка;

есть кашель;

нет регулярных обработок (раз в месяц с апреля по октябрь) от дирофилярии – опасного гельминтозного заболевания собак и кошек;

животное гиперэмоциональное или, наоборот, не проявляет активность на улице и быстро, в течение 5-10 минут, устает.

— Обращаться к ветеринару нужно всегда, когда вы не понимаете, что происходит с вашим домашним питомцем. Также специалиста необходимо посещать планово, минимум раз в год проводить полный чек-ап организма. Если этого не делали раньше, то никогда не поздно начать, – говорит ветеринарный диетолог.