В жизни могут случиться форс-мажоры, из-за которых нужно оперативно собраться и выйти из дома. В такой неподходящий момент нужная вам футболка может оказаться мокрой. Однако не стоит переживать, ведь существует несколько способов высушить одежду буквально за 5 минут.
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Как высушить футболку за 5 минут
Утюг
Утюг может высушить обычную футболку из натуральной ткани примерно за 5 минут. Главное — не гладить места, на которых есть резинка, поскольку она может растянуться.
- Расстелите махровое полотенце на твердую поверхность. Оно поможет быстрее высушить нужную вещь, забрав лишнюю влагу.
- Сверху положите футболку.
- Гладьте при максимальной температуре.
- После этого повесьте футболку на балконе на несколько минут.
Фен
Для этого нужно накинуть футболку на плечики и направить поток воздуха из фена. Через несколько минут вещь также следует вывесить на улицу.
Полотенце
- На твердую поверхность постелите махровое полотенце.
- Сверху разложите футболку и вместе с полотенцем сверните ее жгутом.
- Отожмите этот жгут.