В жизни могут случиться форс-мажоры, из-за которых нужно оперативно собраться и выйти из дома. В такой неподходящий момент нужная вам футболка может оказаться мокрой. Однако не стоит переживать, ведь существует несколько способов высушить одежду буквально за 5 минут.

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Как высушить футболку за 5 минут

Утюг

Утюг может высушить обычную футболку из натуральной ткани примерно за 5 минут. Главное — не гладить места, на которых есть резинка, поскольку она может растянуться.

Расстелите махровое полотенце на твердую поверхность. Оно поможет быстрее высушить нужную вещь, забрав лишнюю влагу. Сверху положите футболку. Гладьте при максимальной температуре. После этого повесьте футболку на балконе на несколько минут.

Фен

Для этого нужно накинуть футболку на плечики и направить поток воздуха из фена. Через несколько минут вещь также следует вывесить на улицу.

Полотенце