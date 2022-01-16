Буженина из индейки обычно ассоциируется с праздничными блюдами, однако это не повод не готовить ее в обычные дни, поскольку она вкусная, нежная и сочная.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, как сделать буженину из индейки. Кулинар отметил, что сочнее и мягче ее делает маринование в йогурте и правильный способ приготовления.

— В этом рецепте буженины я замариновал индейку в йогурте. Но это не единственный способ маринования. На самом деле, хороший маринад способен сделать мясо более ярким на вкус, нежным, сочным и ароматным, — отметил Клопотенко.

Как приготовить буженину из филе индейки — далее в материале.

Ингредиенты:

филе индейки — 1 кг;

термостатный 10% йогурт — 250 г (¾ упаковки);

лавровый лист — 6 шт;

чеснок — ½ головки;

тимьян или розмарин — 5 веточек;

соль и перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Подготовьте все ингредиенты для приготовления буженины из филе индейки. Филе индейки выложите в миску с тремя лавровыми листьями, 2-3 прижатыми зубчиками чеснока и тремя веточками тимьяна, оборвав с них листики. Совсем чуть-чуть посолите и добавьте 250 г термостатного 10% йогурта, это примерно ¾ упаковки. Тщательно смажьте мясо йогуртом, накройте миску пищевой пленкой и уложите в холодильник на два часа. Когда мясо замаринуется, извлеките его из пленки и уберите лишний йогурт ложкой. Включите духовой шкаф разогреваться до 180 градусов. Положите филе индейки в рукав вместе с двумя веточками тимьяна, тремя лавровыми листьями и оставшимися зубчиками чеснока. Уложите в разогретую духовку и запекайте час. Осторожно раскройте рукав и запекайте еще 5-10 минут в режиме гриля. Готовой буженине дайте немного остыть и нарежьте тонкими слайсами. Полейте мясо жидкостью, образовавшейся во время запекания, посыпьте черным перцем и украсьте тимьяном.

Также Евгений дал дельные советы относительно маринада.