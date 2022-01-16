Буженина из индейки обычно ассоциируется с праздничными блюдами, однако это не повод не готовить ее в обычные дни, поскольку она вкусная, нежная и сочная.
Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, как сделать буженину из индейки. Кулинар отметил, что сочнее и мягче ее делает маринование в йогурте и правильный способ приготовления.
— В этом рецепте буженины я замариновал индейку в йогурте. Но это не единственный способ маринования. На самом деле, хороший маринад способен сделать мясо более ярким на вкус, нежным, сочным и ароматным, — отметил Клопотенко.
Как приготовить буженину из филе индейки — далее в материале.
Ингредиенты:
- филе индейки — 1 кг;
- термостатный 10% йогурт — 250 г (¾ упаковки);
- лавровый лист — 6 шт;
- чеснок — ½ головки;
- тимьян или розмарин — 5 веточек;
- соль и перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Подготовьте все ингредиенты для приготовления буженины из филе индейки.
- Филе индейки выложите в миску с тремя лавровыми листьями, 2-3 прижатыми зубчиками чеснока и тремя веточками тимьяна, оборвав с них листики.
- Совсем чуть-чуть посолите и добавьте 250 г термостатного 10% йогурта, это примерно ¾ упаковки. Тщательно смажьте мясо йогуртом, накройте миску пищевой пленкой и уложите в холодильник на два часа.
- Когда мясо замаринуется, извлеките его из пленки и уберите лишний йогурт ложкой. Включите духовой шкаф разогреваться до 180 градусов.
- Положите филе индейки в рукав вместе с двумя веточками тимьяна, тремя лавровыми листьями и оставшимися зубчиками чеснока. Уложите в разогретую духовку и запекайте час.
- Осторожно раскройте рукав и запекайте еще 5-10 минут в режиме гриля. Готовой буженине дайте немного остыть и нарежьте тонкими слайсами.
- Полейте мясо жидкостью, образовавшейся во время запекания, посыпьте черным перцем и украсьте тимьяном.
Также Евгений дал дельные советы относительно маринада.
- В маринаде должно бытьчто-то жирное, что поможет удержать влагу и нивелирует кислые или острые вкусы, если они есть. Это может быть йогурт, как и в нашем случае, любое растительное масло или соус тахини.
- Можно добавить немного кислоты, чтобы ослабить поверхностные мясные белки и улучшить вкус и аромат, например, сок цитрусовых, бальзамический или яблочный уксус.
- Специи и травы, которые придают аромат. Здесь вариантов множество, добавляйте любые любимые специи и сухие травы, миксуйте их и создавайте свои смеси для маринада.
- Можно добавить немного сладкого: меда, соуса барбекю или сладкого кетчупа. Но нужно помнить, что во всем должен быть баланс. Например, слишком много кислоты может сделать ваше мясо слишком жестким.