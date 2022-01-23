Украинская шеф-повар и ведущая шоу МастерШеф Ольга Мартыновская поделилась рецептом макарон по-флотски.

— Могли бы вы представить свое детство без таких вкусных макарон по-флотски? Продолжаем опровергать советскую пропаганду и готовим это блюдо в необычной интерпретации, — делится своим мнение Ольга.

Как приготовить макароны по-флотски — читайте далее в материале.

Ингредиенты:

Макаронное изделие “ракушка” — 2 шт.;

Фарш из индейки — 200 г;

Лук-порей — 200 г;

Сливочное масло — 20 г;

Сыр моцарелла — 100 г;

Зеленый лук.

Способ приготовления:

Отварите пасту в подсоленной воде до состояния аль денте. Нарезать методом жульен лук-порей и потушить со сливочным маслом до готовности. Добавить мясо индейки — посолить, поперчить и потушить так 5 минут. Наполнить ракушку мясом с луком, добавить моцареллу и отправить в духовку на 10 минут при температуре 180°С. Рекомендуется режим гриль или верхний жар.

Оля также дала еще один совет всем желающим: не жалейте лука — он так же важен в этом блюде, как и мясо.

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