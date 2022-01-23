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С лучком и моцареллой: как приготовить макароны по-флотски

23 января 2022, 08:03
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Макароны по-флотски

Украинская шеф-повар и ведущая шоу МастерШеф Ольга Мартыновская поделилась рецептом макарон по-флотски. 

— Могли бы вы представить свое детство без таких вкусных макарон по-флотски? Продолжаем опровергать советскую пропаганду и готовим это блюдо в необычной интерпретации, — делится своим мнение Ольга.

Как приготовить макароны по-флотски — читайте далее в материале.

Ингредиенты:

  • Макаронное изделие “ракушка” — 2 шт.;
  • Фарш из индейки — 200 г;
  • Лук-порей — 200 г;
  • Сливочное масло — 20 г;
  • Сыр моцарелла — 100 г;
  • Зеленый лук.

Способ приготовления:

  1. Отварите пасту в подсоленной воде до состояния аль денте.
  2. Нарезать методом жульен лук-порей и потушить со сливочным маслом до готовности.
  3. Добавить мясо индейки — посолить, поперчить и потушить так 5 минут.
  4. Наполнить ракушку мясом с луком, добавить моцареллу и отправить в духовку на 10 минут при температуре 180°С. Рекомендуется режим гриль или верхний жар.

Оля также дала еще один совет всем желающим: не жалейте лука — он так же важен в этом блюде, как и мясо.

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