У многих бывали ситуации, когда перестарались во время глажки или выбрали неправильную температуру, а на одежде остались неопрятные следы от утюга. Прекращайте рыдать над испорченной вещью, ведь это можно исправить.

Факты Life расскажут, как вывести пятно от утюга, в завимости от ткани вашей вещи.

Общие советы

Внимательно изучите бирку на одежде, на которой указано наименование ткани, температурный режим и т. д.

Гладить вещи стоит наизнанку.

Нежные и тонкие ткани лучше гладить через марлю.

Не забывайте регулярно чистить утюг.

Во время глазки не отвлекайтесь на сторонние дела: телефон, разговоры, телевизор.

Перекись водорода для хлопчатобумажных изделий

Чтобы устранить след от утюга на хлопчатобумажном изделии, нужно на поврежденное место нанести перекись водорода. Просушить пятно феном. Прополоскать вещь в прохладной воде.

Учтите, что способ не подойдет для черных вещей, так как перекись может оставлять пятно.

Соль для вещей из льна

Натереть пятно от утюга солью и полить это все лимонным соком. Дать полностью высохнуть и убрать соль. Простирать вещь.

Кисломолочные продукты для цветных вещей

Этот способ может показаться несколько странным, но многие отмечают его эффективность. Более того, любые кислоты, такие, как уксус или лимонный сок, использовать на цветных и чёрных вещах нельзя.

На след от утюга нанесите, например, кефир, и оставьте вещь на несколько часов, а лучше – на всю ночь. Затем вещь необходимо постирать.

Хозяйственное мыло для темных вещей

Растворите мыло в воде и вспените его. Смочите марлю в мыльном растворе. Через марлю прогладьте еще раз вещь, испорченную ранее.

Также для этого способа можно смочить марлю в очень крепком черном чае.

Сода для изделий из шелка

Сначала нужно развести соду с водой до образования каши. Вотрите смесь в след от утюга и дайте ей подсохнуть. Затем нужно взять деликатную щетку и убрать соду. На финальном этапе прополощите вещь в холодной воде.