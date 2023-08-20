Не всегда после стирки вещи сверкают идеальной чистотой — иногда на них могут предательски просматриваться пятна. Что делать, если после стирки на постельном белье остаются пятна, и почему это может случаться — читайте далее в материале Фактов ICTV.

Почему после стирки остаются пятна

Посторонние вещи

Причиной того, что на постельном белье после стирки есть пятна, являются посторонние предметы. Они могли попасть в барабан с другими вещами, например быть в кармане брюк. Это происходит тогда, когда вы вместе с постелью загружаете другие вещи.

Поэтому советуем стирать постельное белье отдельно от другой одежды.

Возможно и такое, что к постельному белью попал цветной носок, который и создал неприятность в виде пятен. Поэтому проверяйте содержимое барабана перед стиркой.

Неисправность стиральной машинки

Если на выстиранном постельном белье после стирки остаются темные и масляные пятна, то причина в неисправности сальников. Они выделяют в бак смазку, которая пачкает вещи и оставляет черные пятна на одежде.

Справка. Сальник — это герметичный уплотнитель, изготовленный из резины. Он герметизирует промежутки между движущимися и статичными деталями стиральной машины.

В данном случае необходима замена сальника или его ремонт.

Также причиной пятен может быть попадание каких-либо посторонних вещей в клапан сливного шланга. Чтобы узнать, так ли это, запустите холостой ход и проверьте воду, которая выходит из стиральной машины.

Случается и такое, что стиралка не портит белье, а вещи просто попадают в пространство за баком, где механически загрязняются.

Ржавая вода

Оранжевые и коричневые пятна на постельном белье могут быть следствием ржавой воды.

Чтобы избежать этого, поставьте на холодной магистрали фильтр. В домах с устаревшей системой водоснабжения понадобятся два фильтрующих элемента, которые обеспечат грубую и тонкую очистку.

Обратите внимание, что коричневые пятна могут появиться не только после стирки. Возможно, поржавела ваша сушилка, поэтому стоит обратить внимание на ее состояние.

Некачественный стиральный порошок

Некоторые порошки для белых вещей содержат химические и оптические отбеливатели. Неправильное их использование, как правило, провоцирует появление синих или фиолетовых пятен.

Пятна на постельном белье после стирки: что делать

Перед тем как пытаться избавиться от пятен на постельном белье, нужно установить их происхождение.

Ржавчина

Если это коричневые пятна от ржавой воды, то от них можно избавиться с помощью лимонной кислоты. Берем одну столовую ложку лимонной кислоты и заливаем ее 250 мл кипятка. В этот раствор опускаем тот участок ткани, который загрязнился.

Но если постельное белье имеет белый цвет, то лучше опустить ткань полностью, чтобы не было разницы в оттенках.

Еще одно средство для выведения пятен ржавчины на постельном белье — перекись водорода. Нужно разложить вещь и подложить под пятно кусок чистой ткани. Затем промокнуть загрязненное место ватным диском, смоченным в 3-6% растворе перекиси водорода.

Также можно налить перекись на место загрязнения. А чтобы усилить отбеливающий эффект — сверху насыпать соды.

Через 30 минут или час нужно смыть остатки соды и перекиси водорода и постирать вещь заново.

Пятна от косметики

Если на постельном белье после стирки остались отпечатки туши или румян, нужно воспользоваться специальными чистящими средствами.

Белые ткани чистят нашатырем и полностью стирают. Для цветных подойдет ацетон, денатурированный спирт или их смесь.

Пятна от порошка

Синие пятна от порошка можно убрать, если на 30 минут замочить постельное белье в теплой воде. Далее следует повторить полный цикл стирки в машинке с добавлением моющего средства для посуды. По окончанию необходимо прополоскать изделие несколько раз.

Также с пятнами от порошка хорошо справится раствор щавелевой или лимонной кислоты. Чайную ложку вещества растворите в стакане горячей воды, с помощью губки или ватного диска нанесите на загрязненные участки, а через 15 минут смойте под проточной водой.

Масляное пятно

Средство для посуды пригодится, если постель загрязнилась от неисправности сальника. Тут нужно добавить несколько капель в воду и замочить вещь. Чтобы был результат, предварительно на 20 минут нанесите средство на жирное пятно от масла. И только потом замочите на несколько часов.

Температура воды должна быть достаточно высокой, поскольку жирные следы легче вывести при высокой температуре.