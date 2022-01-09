Украинский шеф-повар Эктор Хименес-Браво поделился рецептом крылышек Терияки. Судья кулинарного шоу МастерШеф отметил, что его способ приготовления сделает блюдо невероятно вкусным.
— Мясо очень мягко сходит с кости, а хрустящая корочка отлично сочетается с островато-сладким соусом, — добавил Эктор.
Ингредиенты:
- Крылья куриные — 0,5 кг.;
- Соус Терияки (густой)— 2 ст.л.;
- Соус сладкий чили — 2 ст.л.;
- Кукурузный крахмал — 1,5 ст.л.;
- Растительное масло;
- Соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Разрезать крылья на части — в каждом кусочке должна быть кость, а затем посолить и поперчить. Полить растительным маслом и перемешать. Добавить кукурузный крахмал, обмазать им кусочки и снова перемешать.
- Жарить нужно на сковороде с огромным количеством масла. Держать мясо нужно до приятного коричневого цвета. Готовые крылья сложить на бумажное полотенце — оно должно впитать лишний жир.
- На чистую и разогретую сковородку вылить соус Терияки, а также соус сладкий чили. Перемешать и засыпать туда крылья для глазировки.
- Подать на стол с рисом, заранее посыпав крылья кунжутом и зеленым луком.
Эктор также посоветовал есть крылья руками — так вкуснее.
Ранее Хименес-Браво уже делился рецептом картофельного пюре. Он заверил, что совершенный вкус блюда никого не оставит равнодушным.