Украинский шеф-повар Эктор Хименес-Браво поделился рецептом крылышек Терияки. Судья кулинарного шоу МастерШеф отметил, что его способ приготовления сделает блюдо невероятно вкусным.

— Мясо очень мягко сходит с кости, а хрустящая корочка отлично сочетается с островато-сладким соусом, — добавил Эктор.

Разрезать крылья на части — в каждом кусочке должна быть кость, а затем посолить и поперчить. Полить растительным маслом и перемешать. Добавить кукурузный крахмал, обмазать им кусочки и снова перемешать.

Жарить нужно на сковороде с огромным количеством масла. Держать мясо нужно до приятного коричневого цвета. Готовые крылья сложить на бумажное полотенце — оно должно впитать лишний жир.

На чистую и разогретую сковородку вылить соус Терияки, а также соус сладкий чили. Перемешать и засыпать туда крылья для глазировки.