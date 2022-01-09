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Лучше есть руками: рецепт крылышек Терияки от Эктора Хименеса-Браво

9 января 2022, 08:03
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Крылышки терияки

Украинский шеф-повар Эктор Хименес-Браво поделился рецептом крылышек Терияки. Судья кулинарного шоу МастерШеф отметил, что его способ приготовления сделает блюдо невероятно вкусным.

— Мясо очень мягко сходит с кости, а хрустящая корочка отлично сочетается с островато-сладким соусом, — добавил Эктор.

Ингредиенты:

  • Крылья куриные — 0,5 кг.;
  • Соус Терияки (густой)— 2 ст.л.;
  • Соус сладкий чили — 2 ст.л.;
  • Кукурузный крахмал — 1,5 ст.л.;
  • Растительное масло;
  • Соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Разрезать крылья на части — в каждом кусочке должна быть кость, а затем посолить и поперчить. Полить растительным маслом и перемешать. Добавить кукурузный крахмал, обмазать им кусочки и снова перемешать.
  2. Жарить нужно на сковороде с огромным количеством масла. Держать мясо нужно до приятного коричневого цвета. Готовые крылья сложить на бумажное полотенце — оно должно впитать лишний жир.
  3. На чистую и разогретую сковородку вылить соус Терияки, а также соус сладкий чили. Перемешать и засыпать туда крылья для глазировки.
  4. Подать на стол с рисом, заранее посыпав крылья кунжутом и зеленым луком.

Эктор также посоветовал есть крылья руками — так вкуснее.

Ранее Хименес-Браво уже делился рецептом картофельного пюре. Он заверил, что совершенный вкус блюда никого не оставит равнодушным.

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