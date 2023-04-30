Вещи из секонд-хенда могут быть хорошей альтернативой для тех, кто стремится обновить гардероб за небольшие деньги. Однако есть одна проблемка – это специфический запах, который довольно трудно убрать обычной стиркой. Факты ICTV собрали полезные советы, как вывести запах секонд-хенда с помощью уксуса, а также как правильно стирать вещи.

Как убрать запах с одежды уксусом

Обычный уксус может быть хорошей альтернативой для тех, кто хочет избавиться от специфического запаха секонд-хенда. Чтобы абсорбировать плохие ароматы с помощью уксуса, нужно в стиральную машину добавить половину стакана белого уксуса. Хорошим бонусом такого метода станет невероятная мягкость одежды.

Если запаха от вещей очень сильный, нужно в миску с водой налить уксус и оставить там вещи на 20 минут. После этого одежду следует прополоскать.

Кроме того, можно применять такую уничтожающую неприятный запах смесь:

100 мл уксуса;

100 г соли;

50 г соды.

Все это следует растворить в 10 литрах теплой воды и замочить вещи из секонд-хенда на 8 часов. После замачивания вещи выжать, прополоскать и постирать в машинке с порошком и по желанию — с ополаскивателем.

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Как избавиться от запаха формальдегида

Отталкивающий запах вещей из секонд-хенда является результатом санитарной обработки специальной химией. Чаще всего это формальдегид и бромистый метил – сильные яды. Ими обрабатывают вещи, чтобы уничтожить насекомых, пылевых клещей, грибки и бактерии, которые могут жить на одежде.

Однако, по мнению специалистов, химикаты, применяемые для обработки одежды из секонд-хенда, абсолютно безвредны для людей.

От запаха формальдегида можно избавиться с помощью 10% нашатырного спирта и свежего воздуха.

Для небольшой вещи, например легкой блузки, футболки лучше взять 20 мл нашатырного спирта на 5 л воды. Для более габаритной одежды, такой как вязаная кофточка или спортивный костюм, понадобится 100 мл раствора на 10 л воды. Продолжительность замачивания зависит от материала и объема одежды и варьируется от 30 минут до нескольких часов.

Для хлопка – это 30-60 минут, а вот мех, синтетика, кожа требуют вымачивания в течение 6 часов.

После этого одежду нужно слегка отжать и вынести на свежий воздух на день или два. После этого одежду необходимо постирать с кондиционером и высушить.

Стоит отметить, что нашатырный спирт не приведет к потере цвета, растягиванию или стягиванию вещей.

Как правильно стирать вещи из секонд-хенда

Чтобы избавиться от резкого запаха, одежду из секонд-хенда следует стирать на максимально высокой температуре и не ограничиваться одним разом. Но при этом не игнорируйте рекомендаций на этикетке относительно температуры стирки. Используйте двойное количество стирального средства и включите дополнительное полоскание.

Стоит отметить, что одежду из секонд-хенда необходимо стирать отдельно от других вещей. Лучше сушить без отжима – пусть вода из вещей сама стечет. Сушить постиранные вещи стоит на свежем воздухе – так маленькие формальдегидные дозы легко выветриваются. После стирки тщательно прогладьте одежду утюгом с обеих сторон.

Также можно использовать метод стирки с несколькими каплями эфирного масла или ароматизированной солью.