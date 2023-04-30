Речі з секондхенду можуть бути гарною альтернативою для тих, хто прагне оновити гардероб за невеликі кошти. Проте є одна проблемка – це специфічний запах, який доволі важко прибрати звичайним пранням. Тож Факти ICTV зібрали корисні поради, як вивести запах секондхенду за допомогою оцту, а також як правильно прати речі.

Як прибрати запах з одягу оцтом

Звичайний оцет може бути гарною альтернативою для тих, хто хоче позбутися специфічного запаху секондхенду. Щоб абсорбувати погані аромати за допомогою корисних властивостей оцту потрібно у пральну машину додати половину склянки білого оцту. Прекрасним бонусом такого методу стане неймовірна м’якість одягу.

Якщо запах від речей дуже сильний, до миски з водою слід налити оцет та залишити там речі на 20 хвилин. Після цього одяг треба прополоскати.

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Крім того, можна застосовувати таку вбивчу неприємний запах суміш:

100 мл оцту;

100 г солі;

50 г соди.

Все це треба розчинити у 10 літрах теплої води й замочити речі із секондхенду на 8 годин. Після замочування речі віджати, прополоскати та попрати в машинці з порошком та за бажанням – з ополіскувачем.

Як позбутися запаху формальдегіду

Спеціфічний запах речей з секондхенду є результатом санітарної обробки одягу спеціальною хімією. Найчастіше це формальдегід і бромистий метил – сильні отрути. Ними обробляють одяг для того, щоб знищити комах, пилових кліщів, грибки і бактерії, що можуть жити на одязі.

Проте, на думку спеціалістів, хімікати, які застосовуються для обробки одягу з секондхенду, абсолютно нешкідливі для людей.

Запаху формальдегіду можна позбутися за допомогою 10% нашатирного спирту і свіжого повітря.

Для невеликої речі, наприклад, легкої блузки, футболки краще взяти 20 мл нашатирного спирту на 5 л води. Для більш габаритного одягу, як-то в’язана кофтина чи спортивний костюм, знадобиться 100 мл розчину на 10 л води. Тривалість замочування залежить від матеріалу та обсягу одягу і варіюється від 30 хвилин до декількох годин.

Для бавовни – це 30-60 хвилин, а от хутро, синтетика, шкіра потребують вимочування протягом 6 годин.

Після цього одяг потрібно легенько віджати і винести на свіже повітря на день або два. Далі одяг необхідно випрати з кондиціонером і висушити.

Варто зазначити, що нашатирний спирт не призведе до втрати кольору, розтягнення і стягування речей.

Як правильно прати речі з секондхенду

Щоби позбутися різкого запаху, одяг з секондхенду краще прати на максимально високій температурі та не обмежуватися одним разом. Але водночас не ігноруйте рекомендацій на етикетці щодо температури прання. Використовуйте подвійну кількість прального засобу, а також увімкніть додаткове полоскання.

Варто зазначити, що одяг з секондхенду слід прати окремо від інших речей. Краще прати без віджимання – нехай вода з речей сама стече. Сушити випрані речі варто на свіжому повітрі – так маленькі дози формальдегіду легко вивітрюються. Після прання ретельно пропрасуйте одяг з обох боків.

Також можна використовувати метод прання з кількома краплями ефірної олії або ароматизованою сіллю.