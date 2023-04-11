как убрать запах жира с одежды

Запах жира может быть очень неприятным и сложным в удалении. Вы можете столкнуться с этой проблемой во время приготовления пищи или после долгого пребывания рядом с блюдами с большим количеством жира.

Но не огорчайтесь! Существует способ удалить этот неприятный аромат из одежды. В этой пошаговой инструкции мы поможем удалить запах жира из вашей одежды и вернуть ему свежесть и приятный аромат.

Проверяем метки с инструкциями по стирке на вашей одежде. Если после покупки вещи вы не отрезали этикетку, проверьте ее, а именно пункт, где речь идет о стирке. Это делается для того чтобы не испортить вещи во время процедуры.

Замачиваем вещь в специальном растворе. Для того чтобы избавиться от неприятного запаха, возьмите любую емкость в которую с легкостью помещается ваша одежда. Налейте воду и добавьте 2 столовых ложки стирального порошка. Дополнительно можно долить уксус: 20 мл в 5 л мыльной воды. Одежду нужно держать в емкости час.

Бросаем одежду в стиральную машинку. Положите одежду в стиральную машину и добавьте дозу стирального средства, которую вы обычно используете для соответствующего типа ткани. Не добавляйте больше, чем рекомендовано во избежание разводов.