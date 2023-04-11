как убрать запах жира с одежды

Запах жира может быть очень неприятным и сложным в удалении. Вы можете столкнуться с этой проблемой во время приготовления пищи или после долгого пребывания рядом с блюдами с большим количеством жира.
Но не огорчайтесь! Существует способ удалить этот неприятный аромат из одежды. В этой пошаговой инструкции мы поможем удалить запах жира из вашей одежды и вернуть ему свежесть и приятный аромат.
Проверяем метки с инструкциями по стирке на вашей одежде.
Если после покупки вещи вы не отрезали этикетку, проверьте ее, а именно пункт, где речь идет о стирке. Это делается для того чтобы не испортить вещи во время процедуры.
Замачиваем вещь в специальном растворе.
Для того чтобы избавиться от неприятного запаха, возьмите любую емкость в которую с легкостью помещается ваша одежда. Налейте воду и добавьте 2 столовых ложки стирального порошка. Дополнительно можно долить уксус: 20 мл в 5 л мыльной воды. Одежду нужно держать в емкости час.
Бросаем одежду в стиральную машинку.
Положите одежду в стиральную машину и добавьте дозу стирального средства, которую вы обычно используете для соответствующего типа ткани. Не добавляйте больше, чем рекомендовано во избежание разводов.
Сушим вещи.
После завершения стирки, вытяните вашу одежду и повесьте на свежем воздухе, чтобы запах точно исчез навсегда.
Эти шаги могут помочь вам эффективно удалить запах жира из вашей одежды. Если запах продолжает оставаться, вам может прийтись повторить процесс еще раз, или обратиться к профессионалу.