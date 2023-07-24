С многими женщинами случалась неприятная ситуация, когда кровь во время месячных отпечатывалась на одежде. К сожалению, не всегда есть возможность сразу кинуть испачканные вещи в холодную воду, но даже при таком раскладе не стоит выбрасывать любимые предметы гардероба.

Факты Life расскажут, как отстирать засохшую кровь от месячных.

По возможности, сразу замочите вещи в холодной воде. Этого категорически нельзя делать в горячей воде, так как потом вы точно не справитесь с пятнами. Если речь идет о засохшей крови, то это должна быть теплая вода.

Помочь вывести пятна засохшей крови может перекись водорода. Стоит полить пятно веществом и оставить на пару часов. Затем постирайте белье в прохладной воде с мылом. Однако учтите, что такой способ подойдет только для светлых материалов из плотного хлопка или сатина. Причина в том, что перекись может осветлять ткань.

В домашних условиях также можно использовать нашатырь в качестве пятновыводителя. Его уже можно применять и к цветным тканям. Приготовьте раствор из 1 ст. ложки нашатыря и 1 л воды. В нем стоит замочить испачканные вещи на час, а потом отстирать и сполоснуть. Учтите, что нашатырь — довольно ядовитое вещество с неприятным запахом. Поэтому проделывайте все манипуляции в перчатках, а затем проветрите помещение.

Не самое распространенное вещество дома, но довольно действенное — это глицерин. Глицерин стоит нагреть до теплого состояния, а затем нанести на вещь и оставить на час. По прошествию времени постирайте вещь в прохладной воде с хозяйственным мылом. Однако учтите, что вещество довольно агрессивное, поэтому может не подойти для нежной ткани нижнего белья.

В магазинах сейчас представлено множество разных пятновыводителей, которые могут справиться и с засохшей кровью от месячных. Выбирайте кислородные пятновыводители без хлора. Дело в том, что хлор не подходит для синтетических материалов, цветных тканей.