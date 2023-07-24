З багатьма жінками траплялася неприємна ситуація, коли кров під час місячних потрапляла на одяг. На жаль, не завжди є можливість одразу кинути забруднені речі у холодну воду, але навіть за такої ситуації не варто викидати улюблені предмети гардеробу.

Факти Life розкажуть, як відіпрати засохлу кров від місячних.

За можливості, одразу замочіть речі у холодній воді. Цього категорично не можна робити в гарячій воді, тому що потім ви точно не впораєтеся з плямами. Якщо йдеться про засохлу кров, то це має бути тепла вода.

Допомогти вивести плями засохлої крові може перекис водню. Варто полити пляму речовиною та залишити на кілька годин. Потім випрати білизну в прохолодній воді з милом. Однак врахуйте, що такий спосіб підійде тільки для світлих матеріалів із щільної бавовни або сатину. Причина в тому, що перекис може висвітлювати тканину.

У домашніх умовах також можна використовувати нашатир як засіб для виведення плям. Його вже можна застосовувати і до кольорових тканин. Приготуйте розчин з 1 ст. ложки нашатирю та 1 л води. У ньому варто замочити забруднені речі на годину, а потім випрати та сполоснути. Врахуйте, що нашатир – досить отруйна речовина з неприємним запахом. Тому робіть усі маніпуляції в рукавичках, а потім провітріть приміщення.

Не найпоширеніша речовина вдома, але досить дієва – це гліцерин. Гліцерин варто нагріти до теплого стану, а потім нанести на річ і залишити на годину. З часом промийте річ у холодній воді з господарським милом. Однак врахуйте, що речовина є досить агресивною, тому може не підійти для ніжної тканини спідньої білизни.

У магазинах зараз представлено безліч різних засобів для виведення плям, які можуть впоратися і з засохлою кров’ю від місячних. Вибирайте кисневі засоби для виведення плям без хлору. Річ у тім, що хлор не підходить для синтетичних матеріалів, кольорових тканин.