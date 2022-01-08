Как вывести жирное пятно

Хотите вывести жирное пятно, однако не знаете, при помощи чего от него можно избавиться? Не переживайте, Факты ICTV подскажут, что делать.

В борьбе против загрязнения на одежде помогут хозяйственное мыло, зубной порошок, соль с содой, пятновыводитель и крахмал с молоком.

Любое из этих средств нужно первоочередно проверить на незаметном участке ткани, чтобы убедиться, что она не повредится. Если же выбранный метод не помогает убрать загрязнение, тогда нужно попробовать другой, смыв предыдущее средство водой.

Не стоит затягивать с очисткой — чем свежее пятно, тем легче его вывести. Нельзя стирать вещь с жирным пятном без предварительной обработки, иначе его будет труднее очистить.

Жидкость для мытья посуды

Этот способ — один из самых эффективных. Нужно втереть моющее средство в место загрязнения и оставить одежду на 20 минут или дольше. Не вытирая жидкость для мытья посуды, положить вещь в машинку и постирать как обычно.

Хозяйственное мыло

Ткань с загрязнением щедро натрите хозяйственным мылом, используя горячую воду. Затем нужно оставить вещь по меньшей мере на два часа, после чего постирать вручную. Если нет времени, тогда можно закинуть одежду в стиральную машинку — она справится не хуже.

Мел

Нужно раскрошить мел в порошок, втереть его в загрязнение и оставить по меньшей мере на час. Джинсовую или другую более грубую ткань можно щедро натереть мелом.

После этого загрязненную вещь нужно постирать в машинке. Пятно можно еще раз натереть сверху хозяйственным мылом с горячей водой, чтобы испачканный участок точно отстирался.

Зубной порошок

Нужно втереть в жирное пятно щедрый слой зубного порошка, наверх положить бумажное полотенце или тонкую бумагу и прогладить горячим утюгом.

После этого повторить то же самое, однако после утюга сверху оставить дополнительный груз. Подойдет толстая книга или другой предмет. Оставить в таком положении одежду на всю ночь, а утром кинуть в машинку или постирать вручную.

Соль с водой

Если пятно еще не успело засохнуть, тогда его можно хорошо потереть солью, которая имеет способность впитывать в себя жир. Важно — нужно время от времени менять пищевой продукт и тереть загрязнение до того времени, пока оно не исчезнет.

Однако против высохшего загрязнения на ткани можно использовать смесь соли с содой. Для этого нужно растворить в стакане с кипятком по одной чайной ложке хлористого и гидрокарбонатного натриев, втереть вещество в пятно и оставить на полтора часа. После этого постирать одежду вручную или в машинке.

Пятновыводитель

Перед использованием пятновыводителя нужно проверить этот метод на незаметном куске ткани, поскольку она может потерять яркость и насыщенность после стирки.

Обычно каждый производитель указывает, как лучше использовать его средство. Среди украинских домохозяек себя хорошо зарекомендовали пятновыводители от компаний Vanish, Amway, Faberlic, Ariel, Oxy, Frosh, Sil и другие.

Крахмал с молоком

Влейте в стакан 50 мл молока и разведите в посудине четыре столовых ложки картофельного крахмала. Эту смесь нужно втереть в место загрязнения и оставить на ночь. В идеале она должна немного подсохнуть. Затем нужно смыть смесь под проточной водой, после чего постирать одежду вручную или бросить в машинку.

Тальк

Тальк — один из лучших абсорбентом для жирных пятен. На место загрязнения нужно нанести его и оставить на ночь. Если нужно вывести поскорее, тогда можно положить одежду на несколько часов. После этого запачканную вещь следует постирать — для этого лучше подойдет машинка, однако можно сделать это вручную.