Хозяева часто пренебрегают профилактикой глистов у кошек, потому что те, мол, не контактируют с улицей. К сожалению, тогда приходится лечить кишечных паразитов, когда уже есть симптомы.

Факты Life пообщались с ветеринарным хирургом, ортопедом, неврологом из клиники Eurovet во Львове Николаем Рязанцевым по поводу симптомов глистов кошек и их лечения.

По словам ветеринара, у людей может складываться ошибочное мнение, что подхватить кишечных паразитов, гельминтов могут животные, которые контактируют с улицей, едят грязную пищу и прочее. Однако это далеко не так.

— Яйца паразитов могут содержаться в кале больных животных на улице, подъезде. Люди ходят повсюду, а потом приносит их, например на обуви, домой, – убеждает специалист.

Симптомы глистов у кошек

Ветеринар отмечает, что когда у животного уже есть кишечные паразиты, оно далеко не сразу может проявлять какие-то симптомы.

По его словам, одним из первых симптомов глистов у кошек может быть потеря веса. Еще один симптом – это меньшая активность. Однако по своей природе кошки и без того не самые активные создания, поэтому в этом аспекте будет сложно.

— Еще одним признаком может стать шерсть. Шерсть здорового животного — то ли собаки, то ли кошки — блестящая, густая и не склонна к выпадению, — говорит Николай Рязанцев.

По его словам, видимые проявления глистов у кошек наблюдаются, когда паразиты хорошо устроились в организме животного.

– Мы можем наблюдать только последствия жизнедеятельности паразитов. Например, когда их там уже много, когда они выделяют много токсинов, раздражая стенки желудочно-кишечного тракта, — отмечает ветеринар.

Уже тогда у котика может наблюдаться тошнота, диарея.

— Кстати, у некоторых кошек может наблюдаться повышенный аппетит, – добавляет врач.

Профилактика глистов у кошек

— Профилактика паразитов состоит в том, чтобы раз в три месяца давать коту препарат комплексного действия, которых на рынке множество, – говорит Николай Рязанцев.

Он отмечает, что профилактику нужно делать, несмотря на то, видите ли вы изменения в состоянии своего кота или нет.

Угрозы из-за отсутствия профилактики глистов у кошек

Также специалист отмечает, что люди часто ошибочно считают, что у их любимца есть глисты, когда они уже видны в кале. Это заблуждение, потому что это не так часто случается. Кроме того, не все сразу могут увидеть, что это паразит, путая с остатками пищи.

— Люди не хотят лишний раз тратить деньги, поэтому могут столкнуться с последствиями жизнедеятельности паразитов в организме кота. В результате они путают симптомы, скажем, с отравлением и лечат их. Это поможет устранить воспаление, но не решит проблему полностью, ведь паразиты так и останутся в организме животного, – говорит ветеринар.

Он добавляет, что прежде всего следует обратиться в ветеринарную клинику, где врач должен назначить анализ кала.