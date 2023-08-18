Когда давать коту таблетку от глистов

Профилактику глистов у котов следует проводить регулярно, начиная с малого возраста. Однако существует ряд правил и оговорок относительно таких препаратов.

Когда стоит начинать профилактику глистов у котов, а также, как это делать, Факты Life разбирались с ветеринарным хирургом, ортопедом, неврологом из клиники Eurovet во Львове Николаем Рязанцевым.

Когда следует начинать давать таблетки от глистов

По словам врача, когда вы приобретаете котенка в двухмесячном возрасте, то у него уже должны быть первые обработки. Ветеринар подчеркнул, что раньше нельзя забирать малышей от мамы. Хотя бывают случаи, которые ему приносили и младших котят, но это преимущественно тогда, когда у животного нет мамы.

— Существуют препараты для котят, где производитель отмечает, что он может использоваться с трех- или шестимесячного возраста. Однако я бы советовал проводить профилактику от глистов не раньше четвертого месяца, – отмечает Николай Рязанцев.

Врач отмечает, что препараты против глистов для котят нужно давать утром на голодный желудок.

— Это делается утром не потому, что у паразитов распорядок дня какой-то, а потому, что это надо делать на голодный желудок. Через полчаса уже можно кормить животное, хотя иногда препарат приходится давать вместе с едой, – рассказывает врач.

Отметим сразу, что котятам препараты следует давать в форме суспензии.

Ветеринар отмечает, что такие суспензии имеют примерно одинаковый состав. Более того, их легко дозировать на маленький вес.

Однако, по словам Рязанцева, большинство людей не умеют давать невкусный препарат котятам.

— Люди обычно набирают препарат в шприц, как указано в инструкции, и заливают в рот животному. А котенок, со своей стороны, начинает очень сильно слюнявиться. Люди думают, что животное не съело нужное количество препарата, потому что слюнилось, плевалось. И вот хозяева начинают добавлять препарат на глаз. Обычно дают больше, чем нужно,, и у животного возникает отравление, – рассказывает ветеринар.

Еще один вариант развития событий, когда хозяин думает, что все хорошо, и не добавляет необходимого количества препарата. Поэтому как врач рекомендую, чтоб первый раз вам показал ветеринар, как именно следует давать препарат животному.

— Проблема в том, что, когда кот попадет к ветеринару с расстройствами желудка, то врач спросит: Проводили ли вы профилактику. Хозяева скажут: Да, регулярно. Поэтому ветеринар во время диагностики будет отводить на второй план паразитарные заболевания, — рассказывает Николай Рязанцев.

Потому, если врач говорит, что стоит сдавать анализ кала, очень внимательно отнеситесь к требованиям забора анализов, ведь от этого зависит точность результатов.

— Желательно котятам и щенкам давать суспензию против гельминтов раз в месяц. Хотя можно делать это и раз в три месяца, как и со взрослыми животными, – отмечает Николай Рязанцев.

Ветеринар убеждает, что раз в три месяца каждое животное должно получать профилактику против гельминтов. Более того, это совершенно не зависит от образа жизни любимца.

— Обязательно, как Отче наш, раз в три месяца вы должны давать животному препарат против гельминтов, несмотря на то, гуляет ваш любимец на улице или нет. Люди также должны принимать препараты против гельминтов раз в полгода, но часто пренебрегают этим, – добавляет врач.