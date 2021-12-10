В начале лета, 1 июня, Верховная Рада запретила использование пластиковых пакетов на территории Украины. Однако теперь, начиная с 10 декабря за одноразовые пакеты в супермаркетах придется платить.

Раннее маленький пластиковый пакет в магазинах можно было взять бесплатно в неограниченном количестве, теперь люди задумаюся — стоит ли это делать и как можно обойтись без него.

Факты ICTV составили подборку того, чем можно заменить полиэтиленовые пакеты не только в супермаркетах, но и дома — далее в материале.

При походе в магазин полиэтиленовый пакет лучше заменить эко-сумкой (авоськой). Во-первых — это удобно и меньше рисков того, что она порвется, во-вторых — она многоразовая и долго вам прослужит.

Фасовочные пакеты в супермаркете также можно заменить на эко-мешочки, однако нужно не забывать постоянно брать их с собой.

Также сейчас становятся популярными крафт-пакеты, сделанные из экологически чистого материала. Период их разложения — до одного года.

Прекрасной альтернативой полиэтиленовым мусорным мешкам могут стать био-пакеты, которые сравнительно быстро разлагаются — три года.

Отличным решением будет организовать дома раздельный сбор мусора и установить компостер или диспоузер для пищевых отходов. Тогда вы сможете делать мусорные пакеты из старой газеты или любой другой ненужной бумаги.

Также можно сортировать отходы в разные ведра и выносить мусор в бак вместе с ними. А еще можно обойтись совсем без пакетов. После — просто ополоснуть ведро водой.

Тканевые мешочки или обычные стеклянные банки отлично подойдут для хранения сыпучих продуктов, ко всему прочему, они намного практичнее чем пластиковые.

Плату за одноразовые пластиковые пакеты предусматривает закон №1489-IX Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины. Так, по меньшей мере украинцы будут платить 2 грн.

Детальнее о том, сколько будет стоит одноразовый полиэтиленовый пакет — читайте на Фактах ICTV.