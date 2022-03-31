Мы собрали для вас лучшие средства, которыми можно заменить стиральный порошок.

Моющее средство

Для стирки вещей можно использовать обычное средство для мытья посуды, но предварительно нужно изучить его состав. Некоторые компоненты могут вызвать аллергию или повлиять на цвет ткани. Подходит только для ручной стирки.

Шампунь для волос или жидкое мыло для рук

Такие средства будут более щадящими в отличии от средства для посуды. Тем более, что для стирки вещей вам подойдет самый обычный шампунь или мыло, которые не будут содержать в себе кондиционер или другие добавки. Подходит только для ручной стирки.

Горчица

Для того, чтобы постирать вещи горчицей, ее необходимо развести в теплой воде. Коме того, горчицу можно использовать для машинки автомат. Единственное обратите внимание, что горчица не подходит для стирки вещей из хлопка. Для того, чтобы постирать горчицей в стиральной машине необходимо взять 40-50 грамм порошка горчицы, засыпать в барабан с бельем, программу стирки необходимо выставить на температуру не более 40 градусов.

Хозяйственное мыло

Таким мылом можно выстирать в том числе очень сильные загрязнения. Для этого необходимо набрать в таз теплую воду, намочить вещь, намылить загрязнённые места? Потереть их хорошо и выполоскать вещь.

Рецепт приготовления жидкого порошка в домашних условиях

Для этого вам понадобиться: хозяйственное мыло (100 грамм), сода (400 грамм), бура (200 грамм), вода (5 литров) и эфирное масло (15 миллилитров). Можно взять меньшее количество ингредиентов, но важно при этом соблюдать пропорции.

Влейте в кастрюлю пятую часть воды. Всыпьте тертое мыло. Варите на малом огне до растворения мыла. Вскипятите остаток воды. Добавьте все, кроме масла. Размешайте. Влейте масло. Разлейте по емкостям после того как готовая смесь остынет.

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