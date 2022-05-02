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Посевной календарь на май 2022: когда и что лучше сажать

2 мая 2022, 19:25
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Посевной календарь на май 2022: когда и что лучше сажать
Источник: Pixabay

Май – один из самых насыщенных месяцев для работы на огороде и в саду. Чтобы иметь хороший урожай, следует знать благоприятные дни, когда лучше заниматься посевом или совсем не лезть в землю.

Посевной календарь на май 2022 года подскажет, когда следует посеять и посадить овощи, цветы, а также деревья и кусты.

Благоприятными днями для работ на огороде и в саду начало месяца – 1, 2, 5, 6, 7 мая.

Также на земле можно работать 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 29 мая.

Нейтральными днями для работы в огороде считают 3, 4, 10, 11, 17, 18, 31 мая.

А вот 8, 9, 16, 21, 22, 25, 26 и 30 мая работать на земле не рекомендуют.

Когда сажать овощи в мае 2022

  • картофель, топинамбур – 12-15, 19, 20;
  • свекла, морковь, пастернак – 1, 2, 12-14, 19, 20, 23, 24, 27, 28;
  • редька, репа – 1, 2, 12-14, 27, 28;
  • редис – 1, 2, 5-7, 12-14, 19, 20, 23, 24, 27;
  • лук огородный – 1, 2, 12-15, 19, 20, 23, 24, 27, 28;
  • чеснок – 1, 2, 15, 27, 28;
  • томаты – 1, 2, 5-7, 12-15, 27, 28;
  • сладкий, острый перец – 1, 2, 15, 27, 28;
  • баклажаны – 1, 2, 5-7, 12-15, 27, 28;
  • огурцы – 1, 2, 5-7, 12-15, 19, 20, 23, 24, 27, 28;
  • брокколи, цветная капуста – 1, 2, 5-7, 12-15, 27, 28;
  • ранняя капуста – 1, 2, 5-7, 12-15, 27, 28;
  • средняя и поздняя капуста – 1, 2, 5-7, 12, 15;
  • кабачки, патиссоны, тыква – 1, 2, 5-7, 27, 28;
  • стручковые (фасоль, горох, чечевица, нут) – 12-14;
  • кукуруза – 1, 2, 5-7, 12-15;
  • зерновые (пшеница, овес, ячмень, рожь) – 1, 2, 5-7, 12-15, 17-20, 27, 28;
  • подсолнух – 8, 9, 12-14.

Когда сажать зелень в мае 2022

  • листовой салат – 1, 2, 5-7, 12-15, 19, 20, 23, 24, 27, 28;
  • рукола – 1-7, 10-14, 25-28;
  • щавель – 1, 2, 23-28;
  • укроп – 1, 2, 5-7, 12-15, 27, 28;
  • петрушка, кинза и сельдерей на листьях – 1, 2, 5, 12-15, 27, 28;
  • базилик, душица, розмарин – 5-7, 14, 15, 18, 19, 27, 28.

Когда сажать ягодно-плодовые в мае 2022

  • земляника и клубника – 2-7, 13-15, 18, 19;
  • яблоня – 1, 2, 17-20, 27, 28;
  • груша – 1, 2, 12-14, 18, 19;
  • абрикос, вишня, слива, персик – 1, 2, 12-14, 17-20, 27, 28;
  • черешня – 1, 2, 7-9, 17, 18, 27, 28;
  • грецкий орех, фундук – 1-4, 13, 14, 17-19, 27, 28;
  • смородина – 5-9, 14, 15, 23, 24;
  • малина – 2-7, 14, 15;
  • крыжовник и другие ягодники – 1-7, 11, 12, 14, 15;
  • виноград – 2-7, 12-15, 23, 24.
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Теги
Календарь, садівництво
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