Май – один из самых насыщенных месяцев для работы на огороде и в саду. Чтобы иметь хороший урожай, следует знать благоприятные дни, когда лучше заниматься посевом или совсем не лезть в землю.
Посевной календарь на май 2022 года подскажет, когда следует посеять и посадить овощи, цветы, а также деревья и кусты.
Благоприятными днями для работ на огороде и в саду начало месяца – 1, 2, 5, 6, 7 мая.
Также на земле можно работать 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 29 мая.
Нейтральными днями для работы в огороде считают 3, 4, 10, 11, 17, 18, 31 мая.
А вот 8, 9, 16, 21, 22, 25, 26 и 30 мая работать на земле не рекомендуют.
Когда сажать овощи в мае 2022
- картофель, топинамбур – 12-15, 19, 20;
- свекла, морковь, пастернак – 1, 2, 12-14, 19, 20, 23, 24, 27, 28;
- редька, репа – 1, 2, 12-14, 27, 28;
- редис – 1, 2, 5-7, 12-14, 19, 20, 23, 24, 27;
- лук огородный – 1, 2, 12-15, 19, 20, 23, 24, 27, 28;
- чеснок – 1, 2, 15, 27, 28;
- томаты – 1, 2, 5-7, 12-15, 27, 28;
- сладкий, острый перец – 1, 2, 15, 27, 28;
- баклажаны – 1, 2, 5-7, 12-15, 27, 28;
- огурцы – 1, 2, 5-7, 12-15, 19, 20, 23, 24, 27, 28;
- брокколи, цветная капуста – 1, 2, 5-7, 12-15, 27, 28;
- ранняя капуста – 1, 2, 5-7, 12-15, 27, 28;
- средняя и поздняя капуста – 1, 2, 5-7, 12, 15;
- кабачки, патиссоны, тыква – 1, 2, 5-7, 27, 28;
- стручковые (фасоль, горох, чечевица, нут) – 12-14;
- кукуруза – 1, 2, 5-7, 12-15;
- зерновые (пшеница, овес, ячмень, рожь) – 1, 2, 5-7, 12-15, 17-20, 27, 28;
- подсолнух – 8, 9, 12-14.
Когда сажать зелень в мае 2022
- листовой салат – 1, 2, 5-7, 12-15, 19, 20, 23, 24, 27, 28;
- рукола – 1-7, 10-14, 25-28;
- щавель – 1, 2, 23-28;
- укроп – 1, 2, 5-7, 12-15, 27, 28;
- петрушка, кинза и сельдерей на листьях – 1, 2, 5, 12-15, 27, 28;
- базилик, душица, розмарин – 5-7, 14, 15, 18, 19, 27, 28.
Когда сажать ягодно-плодовые в мае 2022
- земляника и клубника – 2-7, 13-15, 18, 19;
- яблоня – 1, 2, 17-20, 27, 28;
- груша – 1, 2, 12-14, 18, 19;
- абрикос, вишня, слива, персик – 1, 2, 12-14, 17-20, 27, 28;
- черешня – 1, 2, 7-9, 17, 18, 27, 28;
- грецкий орех, фундук – 1-4, 13, 14, 17-19, 27, 28;
- смородина – 5-9, 14, 15, 23, 24;
- малина – 2-7, 14, 15;
- крыжовник и другие ягодники – 1-7, 11, 12, 14, 15;
- виноград – 2-7, 12-15, 23, 24.