Май – один из самых насыщенных месяцев для работы на огороде и в саду. Чтобы иметь хороший урожай, следует знать благоприятные дни, когда лучше заниматься посевом или совсем не лезть в землю.

Посевной календарь на май 2022 года подскажет, когда следует посеять и посадить овощи, цветы, а также деревья и кусты.

Благоприятными днями для работ на огороде и в саду начало месяца – 1, 2, 5, 6, 7 мая.

Также на земле можно работать 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 29 мая.

Нейтральными днями для работы в огороде считают 3, 4, 10, 11, 17, 18, 31 мая.

А вот 8, 9, 16, 21, 22, 25, 26 и 30 мая работать на земле не рекомендуют.

Когда сажать овощи в мае 2022

картофель, топинамбур – 12-15, 19, 20;

свекла, морковь, пастернак – 1, 2, 12-14, 19, 20, 23, 24, 27, 28;

редька, репа – 1, 2, 12-14, 27, 28;

редис – 1, 2, 5-7, 12-14, 19, 20, 23, 24, 27;

лук огородный – 1, 2, 12-15, 19, 20, 23, 24, 27, 28;

чеснок – 1, 2, 15, 27, 28;

томаты – 1, 2, 5-7, 12-15, 27, 28;

сладкий, острый перец – 1, 2, 15, 27, 28;

баклажаны – 1, 2, 5-7, 12-15, 27, 28;

огурцы – 1, 2, 5-7, 12-15, 19, 20, 23, 24, 27, 28;

брокколи, цветная капуста – 1, 2, 5-7, 12-15, 27, 28;

ранняя капуста – 1, 2, 5-7, 12-15, 27, 28;

средняя и поздняя капуста – 1, 2, 5-7, 12, 15;

кабачки, патиссоны, тыква – 1, 2, 5-7, 27, 28;

стручковые (фасоль, горох, чечевица, нут) – 12-14;

кукуруза – 1, 2, 5-7, 12-15;

зерновые (пшеница, овес, ячмень, рожь) – 1, 2, 5-7, 12-15, 17-20, 27, 28;

подсолнух – 8, 9, 12-14.

Когда сажать зелень в мае 2022

листовой салат – 1, 2, 5-7, 12-15, 19, 20, 23, 24, 27, 28;

рукола – 1-7, 10-14, 25-28;

щавель – 1, 2, 23-28;

укроп – 1, 2, 5-7, 12-15, 27, 28;

петрушка, кинза и сельдерей на листьях – 1, 2, 5, 12-15, 27, 28;

базилик, душица, розмарин – 5-7, 14, 15, 18, 19, 27, 28.

Когда сажать ягодно-плодовые в мае 2022