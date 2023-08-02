Если саму операцию по стерилизации котики переносят в общем-то неплохо, то над их рационом после нее следует отдельно поработать. Дело в том, что стерилизованные кошки обладают склонностью к ожирению.

Что нельзя есть стерилизованным котам, чтобы не допустить ожирения, Факты Life разбирались вместе с врачом ветеринарной медицины Ильей Пронько.

— Коты и кошки, которые уже стерильны, не имеют основных половых гормонов, поэтому у них есть большая тенденция к набору веса. Именно поэтому промышленный корм для стерильных имеет меньше углеводов. В любом случае, для правильного подбора корма желательно изучить физиологию животного, с чем достаточно хорошо помогает анализ крови и ультразвуковая диагностика, — отмечает ветеринар.

На самом деле существует специальный корм с пометками для кастрированных котов и стерилизованных кошек. Также на маркировке может быть указано слово sterilised.

Дело в том, что когда у животного падает интерес к продолжению рода, то оно начинает его компенсировать хорошим аппетитом. Поэтому не ведитесь на слезные мольбы котика по поводу пищи. Увеличением порций вы только навредите ему.

Прежде всего следует снизить калорийность порций и содержание соли. Поэтому вкусности с хозяйственного стола – табу. Речь идет о колбасках, сладостях, жареной и жирной пище.

Что касается подбора корма, то обратите внимание, чтобы там было не слишком много углеводов. Лучше увеличить долю белков в рационе котика. Так и калорийность не увеличится, и насыщение пушистик получит больше.

Если ваш питомец на натуральном питании, то ограничьте потребление рыбы и подберите сбалансированное меню:

постное мясо или субпродукты будут выступать источником белка;

источником углеводов станут каши, в том числе кукурузная, пшеничная;

источником клетчатки могут быть овощи (тыква, свекла, морковь) и отруби.

Также можете добавить овощные и не слишком наваристые мясные бульоны в рацион котика.

Правила питания стерилизованных кошек: